Ein Vogter ist ein Pionier der Biolandwirtschaft

„Kein Geld, kein Erbe, keine Ahnung.“ So beschreibt Erhard Pfluger seinen Einstig in die Biolandwirtschaft in Mosisgreut. Das war 1978 – „in einer Zeit, als Bio nicht erwünscht war.“ In den ersten zehn bis 15 Jahren habe es vorwiegend Gegenwind gegeben, berichtet der ehemalige Lehrer. Aber er hat sich durchgesetzt, und die Zeiten haben sich geändert. Am vergangenen Sonntag hat Pfluger mit einigen Hundert Gästen das 40-jährige Bestehen seines Betriebs gefeiert.

Worauf kommt es an beim Biolandbau? Das wollen die rund 80 Gäste wissen, die Pfluger in einer langen Kolonne zur Feldführung folgen. „Wir Biobauern füttern nicht die Pflanze, sondern den Boden“, sagt er. „Die Pflanzen holen sich mit ihren Wurzeln dann schon, was sie brauchen – wenn sie nur einen gesunden und schmackhaften Boden vorfinden.“ Damit der Boden den Pflanzen schmeckt, setzt der Landwirt auf Vielfalt. Damit meint er eine abwechslungsreiche Fruchtfolge. „Wenn der Boden keine Vielfalt kriegt“, sagt Pfluger, „dann holt er sie sich – als Unkräuter.“

Zur Fruchtfolge sollen immer auch Schmetterlingsblütler wie Klee, Lupinen, Erbsen oder Bohnen zählen. Zusammen mit Bakterien bilden sie an ihren Wurzeln Knöllchen, in denen sie Stickstoff binden. Dieser Stickstoff kommt als Dünger dem Boden zugute. Bei der Feldführung zeigt Biobauer Pfluger Blühmischungen, die dem Boden Stickstoff bringen, ihn zur Ruhe kommen lassen und ihm zugleich Vielfalt bieten.

Erstes Beispiel ist der „Jubiläumsacker“ gleich vor dem Schild, das von der L 324 zum Hofladen weist. Er war die erste Fläche, auf der Pfluger sich im Bioanbau erprobt hat. Jetzt lässt er seine Gäste innehalten und lauschen. Es summt von allen Seiten: Bienen, Hummeln und Schmetterlinge kurven zwischen blass lila Phacelia- und knallblauen Kornblumenblüten herum. Pflugers Art des Bodenschutzes kommt auch den Insekten zugute.

Wichtigster Helfer bei der Pflege des Bodens ist nach Pflugers Worten der Regenwurm, „das Mammut der Bodenlebewesen“. Der Regenwurm bohrt bis fünf Meter tiefe Löcher. Diese Löcher nutzen die Pflanzen mit ihren Wurzeln, um ans Wasser zu gelangen. Der Biobauer weist auf einen Acker mit frisch gepflanztem Rotkohl und Kohlrabi. Dank der Arbeit der Regenwürmer kommen die Jungpflanzen ohne Bewässerung aus. Pfluger unterstützt die Arbeit der Würmer, indem er seine Flächen nur mit leichten Maschinen befährt. Schwere Geräte würden den Boden verdichten. Besonders wichtig werden die Regenwürmer in Zeiten des Klimawandels, sagt Pfluger: Bald gebe es keinen normalen Regen mehr, nur noch seltene „Brutalregen“. Die Wurmgänge sorgen dafür, dass der Boden das Wasser schnell aufnehmen kann, bevor es abfließt und dabei womöglich wertvollen Boden mitreißt. Auf der anderen Seite muss der Landwirt den Boden so behandeln, dass er die gespeicherte Feuchtigkeit hält. „Dafür müssen wir hacken“, sagt Pfluger. Dann kann das Wasser im Boden nicht ganz bis an die Oberfläche steigen und verdunstet nicht so leicht.

„Der Boden ist die wichtigste Ressource, die die Menschen zum Leben brauchen.“ Das betont der Landwirt immer wieder. Und er warnt: Der Boden liege wie eine hauchdünne Haut um den Planeten. Bei dieser Haut der Erde sei es wie bei der menschlichen Haut. „Wenn ein gewisser Prozentsatz zerstört ist, dann sterben wir.“

Die Besucher sind beeindruckt und applaudieren. Zurück geht es zum Fest auf dem Hofgut. Auf dem großen Gelände toben bereits viele Kinder auf der Kistenrutsche, versuchen ihr Glück beim Möhren-Quiz oder filzen. Vor dem großen Festzelt spielt das Duo „Die Stangenbohnenpartei“ aus Kisslegg-Rempertshofen. Kinder und Jugendliche von der Tanzschule Caro Frick in Grünkraut zeigen ihre neuesten Choreografien, darunter auch ein spezieller Obst- und Gemüsetanz für das Hoffest.