Ein vielseitiges Sommer-Konzert

Vom Volkslied bis zu Allemande und Courante als mittelalterliche Tanzformen; von solistischen Versuchen bis zum jugendlichen Terzett reichte das instrumentale Angebot der Schüler der Querflötenklassen Lisa Keaton-Sommer und Andreas Sommer an der Conrad-Graf-Musikschule Riedlingen. Schüler und Zuhörer spürten, wie erfolgreich der Weg zum Spiel von größeren Kompositionen sein kann.

Auf Grund von Krankheit war die Zahl der Ausführenden etwas geschrumpft. Jeder Akteur konnte dadurch an zwei Beispielen sein Können zeigen. Eltern und andere Zuhörer erlebten so eine abwechslungsreiche Vorspielstunde und geizten bei kleinen und größeren Künstlern nicht mit Beifall.

Bei ihrem wohl ersten Vorspiel mit „Horch, was kommt von draußen rein“ konnte Salome Beschay die Melodie gut durchhalten, und auch ein Menuetto von Bach schien ihr großen Spaß zu machen. Anmutig in Takt und Tempo stellte Marc Dyck eine hübsche Gavotte vor, um sich danach an die bekannte Melodie „Amazing Grace” zu wagen.

Anspruchsvoller war dann das Thema aus Haydns Sinfonie mit dem Paukenschlag, das Maximilian Krämer sauber artikuliert und in sinnvollen Einheiten abgesetzt präsentierte. Flott, mit instrumentalem Background danach sein „Sunshine Beach“. Zusammen mit Alicia Frank und Simon Hammer zeigte er sich mit einem melodiösen Czardas als jugendliches Terzett. Melodie und Rhythmus haben das junge Trio dabei gut umgesetzt.

Als spielfreudiges Duo musizierten Alicia Frank und Simon Hammer beim klaren Thema die bekannte Andenmelodie wie auch den Shanty-Song „What shall we do with a drunken sailor”.

Zusammen mit ihrer Lehrerin intonierte Franka Schoppenhauer ein anspruchsvolles Duett von Boismortier sauber im Ton und melodischen Fluss, heiter hüpfend danach ein ebenso nicht einfaches Duo von Devienne.

Lorina Jung hat sich schon seit langer Zeit mit ihrer Querflöte angefreundet. Dementsprechend intonierte sie melodienfreundlich mit munter voranschreitenden Achtelfolgen und weit ausladenden tonalen Bereichen zunächst ein Moderato von Devienne. Danach zeigte sie auch ihre Liebe zu modernen Klängen bei „Ex & Oh’s“ von Elle King in sicher auf- und absteigenden Momenten der Melodie wie auch exakt im Rhythmus bei instrumentaler Vorgabe.

Anmutig, beschwingt im thematischen Bereich, sauber artikuliert die Einzeltöne als Pendant zum melodischen Fluss, so stellte sich Lucie Saup mit einem Rondo ebenfalls von Devienne vor. Melodisch Mit großem Tonumfang und durch eigenwilligen Rhythmus erschwert, hat sie das „Despacito” von Luis Fonsi gut gelöst.

Den Abschluss der Vorspielstunde gestaltete Elisa Maikler. Sie präsentierte zunächst zwei Tänze aus der Rokkokozeit, eine schreitend ausgerichtete Allemande und eine tänzerisch betonte Courante mit vielen Achtelläufen. Die junge Flötistin zeigte ihr Können auch beim “Firestone“ von Kygo mit fast endlosen kurzgefassten Passagen in beachtlichem Tempo.