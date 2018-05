Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2576 ist eine Mann leicht verletzt worden. Der Fahrer einer Limousine war am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Michelfeld unterwegs. An der Einmündung in Richtung Sülz missachtete er jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleinwagens. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinwagens leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.