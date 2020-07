Ein vergnügliches „Salonlöwengebrüll“

Nach einer sehr langen Zwangspause und einer Absage des gesamten geplanten Kultursommers 2020 ist am vergangenen Freitag wieder Leben in die Wimsener Mühle eingekehrt.

Ein neues Programm wurde kurzerhand erstellt und das erforderliche Hygienekonzept ist umgesetzt worden, wie Johannes von Ritter und seine Schwester Rebecca vom Förderkreis Kulturmühle erzählen. Die Bestuhlung war locker und mit Abstand, geöffnete Türen haben für die erforderliche Durchlüftung gesorgt und Getränke mussten von den Gästen selbst im benachbarten Gasthaus zur Friedrichshöhle besorgt werden. Die Resonanz beim Publikum war noch verhalten, nur etwas mehr als die Hälfte der Eintrittskarten sind verkauft worden. Groß dagegen ist das Interesse von Künstlern wieder aufzutreten, denn sie wollen sehr gerne wieder vor Publikum spielen, so auch Sebastian Coors und Norbert Lauter, die aus Essen kommen und seit fünf Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen mit dem Programm „Salonlöwengebrüll“.

Um es vorweg zu nehmen: sie haben mit ihrem rund zweistündigen Konzert begeistert. Wer Lieder im Stil der 1920er-Jahre liebt, war hier richtig und wer Wortwitz, Wortspiele und Humor mag, sowieso. Sebastian Coors hat seine Liedtexte selbst verfasst und vertont, und Pianist Norbert Lauter sorgte für eine geniale Umsetzung am Piano. Eine ganz besondere Nische hat Coors insofoern gefunden, dass seine Lieder einen – häufig auch sehr kritischen – Bezug zur Gegenwart haben und Probleme und Problemchen unserer Zeit beleuchten. Ganz im Stil der 20er-Jahre haben sich die beiden Künstler auf der Bühne präsentiert: im schwarzen Anzug und glänzenden Lackschuhen, dazu ein weißes Hemd mit schwarzer Fliege bei Sebastian Coors und ein schwarzes Hemd mit weißer Fliege bei Norbert Lauter. Seine kurzgeschnittenen Haare hat Coors mit viel Brillantine straff zurückgekämmt und eine gewisse Ähnlichkeit mit Max Raabe ist nicht zu verleugnen, und Coors hat dies in einem Lied thematisiert: „Sing doch mal was von Max Raabe, das ist ein schrecklich feiner Knabe…“ Ganz aktuelle Themen werden von ihm persifliert, aber auch sehr selbstironisch beleuchtet: „Facebook“, wo man echte Freunde findet, wie beispielsweise die eigene Mutter, ein treuer Follower: „Meine Mutter ist bei Facebook so aktiv.“ Für Künstler, die keine Engagements mehr bekommen, bleibt heute etwas, was noch tiefer als die Gosse oder die Hölle ist: sie gehen ins „Dschungelcamp“. Ein Abend zu zweit misslingt häufig und führt zur Aufforderung „Schau doch nicht immer auf dein Smartphone, schau doch mal auf mich …“ Coors gelungene Wortspiele erkennt man auch an Liedtiteln wie „Wer kann mich vor der Operette retten“ oder „Ervolksmusik“ oder „Rumbar“, wo er in einer Bar Rumbamusik hört und das passende Getränk zu sich nimmt. Dieses Lied wird immer langsamer bis zum bewegungslosen Verharren der beiden Künstler und endet mit „das Publikum schläft langsam ein, das Ganze interessiert kein Schwein“.

Beziehungskonflikte werden deutlich, wenn der eine es mag, wenn „Walzer in der Luft liegt“ und der andere bevorzug Ghostbusters, „wo etwas in die Luft fliegt“, ein gefühlvoll im Walzertakt gespieltes Lied. Auch die Volksmusik bekommt ihr Fett weg, mit der man sehr viel Geld verdienen kann und der Beweis dafür war, dass das Publikum hier gerne mitklatschte und mitschunkelte.

Besonders witzig waren die kleinen Plänkeleien der beiden Protagonisten auf der Bühne: Norbert Lauter fällt die Rolle zu, im Hintergrund zu bleiben und mag dies nicht akzeptieren. So hat er sich in seinem Vertrag eine Solonummer zusichern lassen, die er nach einigem Hin und Her zum Besten geben darf: „Bin nur der Pianist, ich bin Begleiter, ein namenloses Gesicht“. Laut Coors ist „mein Pianist so scheint mir ein Sadist“. Allerdings haben sie in ihrem Konzert unter Beweis gestellt, dass sie sehr gut harmonieren, alles passt, ist flüssig und wurde vom Publikum mit einem riesigen Beifall bedacht.