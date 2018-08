Es ist ein Trauerspiel: Orte bluten im Kern aus und verfallen, während am Ortsrand neue Baugebiete ausgewiesen werden. Mittelbiberach ist da nur eines von vielen Beispielen. In der Theorie klingt es einfach, der gute Vorsatz der Innerortsverdichtung. In der Praxis aber zeigen sich die Fallstricke. Am häufigsten – so ist der Eindruck aus den Gemeinden – scheitern die Sanierungen der Ortskerne und bestehender Altbauten aber nicht am Geld, sondern an persönlichen Schicksalen und Streitigkeiten. Oder einfach an der fehlenden Kraft, einen Hof mit langer Tradition aufzugeben. Zudem haben die Höfe Bestandsschutz, so lange die Eigentümer die Landwirtschaft nicht ausdrücklich aufgeben. Dabei gibt es ein berechtigtes öffentliches Interesse an neuem Wohnraum und zwar vor allem auf bestehenden Flächen. Nicht zuletzt im Sinne der Umwelt sollten die Flächen innerorts Vorrang haben. Das Landessanierungsprogramm zeigt, dass die Politik die Notwendigkeiten schon lange erkannt hat. Doch der politische Einfluss endet spätestens an der Grenze zum Privatgrundstück.