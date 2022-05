Ein toller Familientag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie fand dieses Jahr an Christi Himmelfahrt – Vatertag – auf dem Platz des Vereins Freunde der Boxerhunde Reute das 38. internationale Hunderennen für alle Hunde statt. Der Mai präsentierte an diesem Tag das ideale Wetter für eine solche Veranstaltung. Bei diesem Hunderennen für alle Rassen wurden 57 Hunde gemeldet, die eingeteilt in kleine, mittelgroße und große Hunde, in Einzelrennen um die Wette liefen. Die angemeldeten Hunde brachten viele Anhänger mit und sonstige Fans machten das Hunderennen zu einer sehr gut besuchten Veranstaltung. Die Besucher genossen ihren Ausflug auf den Hundeplatz der Freunde der Boxerhunde in Reute und haben die Veranstaltung zu einem gelungenen, tollen Familientag gemacht. Bei den Rennen mussten die Hunde, die Hundeführerin /der Hundeführer immer voraus, zweimal die Rennstrecke von rund 40 Metern laufen. Ein kleines Fitnessprogramm für Mensch und Hund, bei dem alle mit Freude dabei waren. Nach rund drei Stunden waren die Plätze und Sieger ermittelt. Der schnellste Hund und Siegerin bei den großen Hunden war die Hündin Luci, geführt von Elvira Reimche. Sie brauchte insgesamt 7,22 Sekunden für die Strecke, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 39,9 Stundenkilometern entspricht. Bei den Kleinen siegte die Hündin Archie von Jessi Hepp, die auf eine Gesamtzeit von 8,21 Sekunden und damit auf eine Geschwindigkeit von rund 35 Stundenkilometern kam. Bei den mittelgroßen Hunden trug der Rüde Paul von Emma Maucher den Sieg davon mit einer Laufzeit von 8,17 Sekunden beziehungsweise auch einer Geschwindigkeit von rund 35 Stundenkilometern. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, aber auch an alle anderen Teilnehmer; die Abstände auf den vorderen Plätzen waren sehr gering. Der Verein Freunde der Boxerhunde Reute bedankt sich herzlich bei seinen Gästen und auch den vielen ehrenamtlichen, fleißigen Helfer. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 39. Hunderennen – hoffentlich im nächsten Jahr – wie gewohnt wieder am Vatertag.