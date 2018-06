Berlin (dpa) - Die 17-jährige Eva (Jasna Fritzi Bauer) ist eigentlich ein ganz normaler Teenager, aber sie leidet am Tourette-Syndrom. Und dieses Handicap macht ihr das Leben richtig schwer. „Ich habe Schluckauf im Gehirn“, sagt sie selbst über ihre neuropsychiatrische Erkrankung, die mit unkontrollierbaren Tics einhergeht.

Immer wieder rutschen ihr dabei zu den unpassendsten Gelegenheiten üble Schimpfwörter über die Lippen - Wie gut, dass Eva so eine verständnisvolle Familie samt netter Oma hat.

In seinem Spielfilm „Ein Tick anders“, der an diesem Freitag um 20.15 Uhr beim deutsch-französischen Kultursender Arte läuft, erzählt der Grimmepreisträger Andi Rogenhagen („The Final Kick“) keine düstere Krankengeschichte, sondern bereitet das Thema Tourette-Syndrom in einer märchenhaft anmutenden Komödie auf. Dabei überzeugen weniger die eher konfuse Handlung als vielmehr die Schauspieler, allen voran die starke Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer („Scherbenpark“, „Barbara“).

„Ich würde auch Angst kriegen, wenn ich mich treffen würde“, meint Eva selbstkritisch. In die Schule muss sie wegen ihrer Tics nicht mehr gehen, lieber hängt sie mit ihrem chaotischen Onkel Bernie (Stefan Kurt) ab, einem verkrachten Musiker. Am allerliebsten verbringt sie Zeit mit ihrer verständnisvollen Oma (Renate Delfs), einer verrückten Nudel, die schon mal einen Staubsauger zur Explosion bringt oder mit der Schrotflinte auf Playmobil-Figuren schießt. Auf ihre Enkelin lässt die schrullige Seniorin nichts kommen: „Bei mir darfst du alles kaputtmachen“. Als Evas Vater (Waldemar Kobus) seinen Job als Autoverkäufer verliert und nach Berlin ziehen will, bricht für Eva eine Welt zusammen.

Regisseur Andi Rogenhagen, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, hat den Film im nordrhein-westfälischen Marl gedreht, der Stadt, in der er aufgewachsen ist und in der er sich auskennt. Das eher bescheidene Milieu des nördlichen Ruhrgebiets zwischen Reihenhaus, Kanalufer und Bahndamm ist gut getroffen. Hier wirkt alles wie ein riesiger Abenteuerfilmplatz für Eva, die deshalb auch keine Lust auf die Großstadt hat. Warum Rogenhagen allerdings noch eine reichlich alberne Krimihandlung in seine launige Komödie hineingepackt hat, dürfte sein Geheimnis bleiben.

Sehenswert bleibt der Film dank der couragierten Leistung von Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer, die seit einiger Zeit auch Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater ist. Die 1989 in Wiesbaden geborene Newcomerin wurde für ihren Part in „Ein Tick anders“ mit dem „New Faces Award“ und dem Nachwuchsdarstellerpreis des Filmkunstfestivals Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet.

