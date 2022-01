Ein Tanzstück, sieben Lebensabschnitte

St. Gallen (sz) - In seinem neuen Tanzstück The Banquet zeichnet Kinsun Chan die einzelnen Abschnitte des Lebens getreu dem Shakespeare-Monolog „Die ganze Welt ist eine Bühne“ nach. Uraufführung mit der Tanzkompanie des Theaters St. Gallen ist am Samstag, 15. Januar, 19 Uhr, im Um!bau.

Die Inspiration von Kinsun Chans neuem Tanzabend liegt laut Pressemitteilung des Theaters in der uralten Tradition, sich um einen Tisch zu versammeln und gemeinsam Brot zu brechen, und in dem damit verbundenen Zusammenkommen verschiedener Generationen. So sind an einem Tisch verschiedene Lebensalter, ihre Erfahrungen und Einstellungen vertreten. Davon ausgehend hat sich der Leiter der St. Galler Tanzkompanie vom berühmten Monolog „Die ganze Welt ist eine Bühne“ aus William Shakespeares „Wie es euch gefällt“ inspirieren lassen. Seine Choreografie folgt den dort aufgezeigten sieben Lebensabschnitten und zeigt, wie der Mensch mit den Herausforderungen und Freuden der einzelnen Lebensphasen umgeht, vom Kleinkind über die Teenagerzeit und die Reife des Lebens bis zur sogenannten zweiten Kindheit des hohen Alters.

Die Inspiration des Stücks äußert sich auch im Bühnenbild von Anja Jungheinrich und Kinsun Chan. Die beiden haben einen vielfältig einsetzbaren Tisch gestaltet, der sich im Lauf des Abends immer wieder verwandelt und verschiedene Funktionen annimmt. Die Kostüme orientieren sich an prägenden Erlebnissen und Assoziationen der verschiedenen Lebensalter. Beim Sounddesign hat Kinsun Chan mit Tiffany Butt zusammengearbeitet. Es erklingt eine reizvolle Mischung aus Barockmusik von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair und Jean-Baptiste Senaillée sowie Musik des britischen Electronic-Künstlers Aphex Twin, heißt es in der Vorschau.