Der vor allem durch seine Kartoffeln bekannte Landwirt Anton Wagner aus Neunheim erntet schon seit vielen Jahren auch Dinkel auf seinen Feldern. Nun hat er am Tag der Gläsernen Produktion mit vielen Beteiligten den Weg des Kornes aufgezeigt.

Morgens begann das Fest mit einem sehr gut besuchten Erntedankgottesdienst, den Pfarrer Anton Forner hielt. Die „Landwirtschaftlichen Kultur- und Technikfreunde“ aus Killingen zeigten, wie Getreide früher geerntet wurde. Von Mähen, Dreschen und Flegeln war alles dabei. Aus dem Stroh banden sie Strohseile, mit denen früher die Garben gebunden wurden. Das Interesse an diesen vielen Vorführungen, die auch verständlich erklärt wurden, war sehr groß.

Die Kultur- und Technikfreunde hatten auch viele Gerätschaften dabei, die von den Gästen bestaunt werden konnten. Die Ausstellung der neueren Fahrzeuge, Traktoren und Autos, kam zwar auch bei den Gästen an, aber nicht so gut, wie die älteren Modelle. Wenn der Dinkel geerntet ist, dann wird er gemahlen. Die Heimatsmühle zeigte eine Auswahl an Mehl und Backmischungen.

Wie die fertigen Backwaren aus Dinkel schmecken, das konnten die Gäste beim Virngrundbäcker testen. Bäcker Klaus Seidl stand am Holzbackofen und buk dort Dinkelbrot und Urkorn-Stangen. Die Gäste konnten bei ihm genau sehen, wie das Brot gebacken wird. In der Halle buken andere fleißige Hände der Bäckerei Dinkelflammkuchen mit Äpfeln. Die Kinder durften sich ihre Dinkel-Amerikaner selbst verzieren.

Aber auch die anderen landwirtschaftlichen Betriebe zeigten Einblicke. Die Kartoffeln von Anton Wagner gab es zu kaufen, Wurstwaren gab es von der Metzgerei Fuchs und Obst und Gemüse von der Gärtnerei Schönherr. Die Imkerei Bauer bot Honig und Blumenkästen für Bienenliebhaber an. Großes Interesse fanden seine Honigschleudern, von denen er eine moderne und eine alte mitgebracht hatte, damit man sah, wie Honig aus den Waben geschleudert wird.

Bedingt durch die große Hitze war der Andrang am Bauernhofeis der Familie Lang besonders groß. Zur Unterhaltung gab es Musik mit dem Musikverein Röhlingen und ein Kartoffelkino. Beim Landratsamt konnten Kinder und Erwachsene einiges über Getreide lernen bei einem Glücksrad mit Getreidefeldquiz.

Das Angebot war für Erwachsene jeden Alters und auch für Kinder klasse, trotz der großen Sommerhitze war der Andrang riesengroß.