„Ein Tag der Freude“ in der erneuerten Kirche

Sießen im Wald - Großer Festtag in Sießen im Wald: Am Sonntag hat die Katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena ihr jährliches Hochfest gefeiert, das Magdalenen-Kirchenpatrozinium. In diesem Jahr war dies ein besonderer Tag, denn nach der umfassenden Innenrenovierung und teilweisen Neugestaltung fanden die Festlichkeiten erstmals wieder in der Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena statt. „Heut ist ein Tag der Freude“, sang der Gesangverein zu Beginn des Festgottesdienstes, und diese Freude war den vielen Gläubigen anzumerken.

Bis es jedoch soweit war, mussten sich die vielen Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen ein wenig gedulden, noch war die Türe zur Kirche zu. So versammelte sich eine sehr große Zahl gespannt und erwartungsfroh auf dem Kirchplatz vor der Kirche beim Marienbrunnen.

„Beten kann ich überall, dazu brauche ich nicht in die Kirche zu gehen.“ So könne man viele Zeitzeugen heute reden hören, meinte Pfarrer Martin Ziellenbach in seiner Begrüßung vor dem Gemeindehaus Und doch sei es gut, dass es Orte und Räume des Gebetes gebe, „unsere Kirche“ sei ein solcher Ort.

Erfreut sagte er: „Heute feiern wir nicht nur das Kirchenpatrozinium St. Maria Magdalena, sondern auch die Wiedereröffnung und Einweihung unserer Pfarrkirche. Diese sei nicht nur eine Pfarrkirche, sondern eine Wallfahrtskirche mit großer Strahlkraft und auch die größte Kirche der Seelsorgeeinheit Schwendi.

Sein besonderer Gruß galt auch dem wieder einmal in seiner Heimatgemeinde weilendem Konzelebranten Pater Richard Ströbele. In feierlicher Prozession ging es unter den festlichen Klängen des Musikvereins Hörenhausen mit dem Allerheiligsten und der Osterkerze zur Kirche. Unter Orgelklängen zogen auch die Gläubigen in die in neuem und schönstem Glanz erstrahlende Wallfahrtskirche ein und füllten diese bis auf den letzten Platz. Mit Andacht und Freude wurde der Festgottesdienst verfolgt und gefeiert.

Die Festpredigt hielt Pfarrer Martin Ziellenbach, der die Situation der Kirche und der Kirchen in der heutigen Zeit beleuchtete. „Mit Kirchen verbinden wir Heimat auch nach langer Zeit: Hier bin ich getauft worden. In dieser Kirche haben wir geheiratet. Kirchen bleiben oft wertvolle Spuren und Zeugnisse der eigenen Lebensgeschichte“, so der Pfarrer.

„Wir sind stolz auf unsere Kirche“, so Pfarrer Ziellenbach. Er bat um Verständnis für die Dauer der Renovierungsarbeiten und dankte allen für ihre Unterstützung. Am 20. Oktober werde der neue Altar von Weihbischof Renz geweiht. Zudem blicke die Gemeinde in diesem Jahr auf 200 Jahre Kirchengemeinde Sießen im Wald zurück. Dann nahm Pfarrer Ziellenbach die Segnung des Weihwassers, der Kirche, der Gläubigen, von Medaillen von der Renovation und des Jubiläums, sowie der neuen Gebetsnische in der Wallfahrtskirche vor.

Thanner: Dank an „diesem freudigen Tag“

Auch der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Anton Thanner dankte für die Unterstützung und Hilfe „bei diesem großen Projekt“. Der Männergesangverein „Cäcilia“ Sießen gestaltete unter der Leitung von Janine Liebisch mit festlichen Liedern den Gottesdienst.

Im Anschluss wurde in der Sießener Gemeindehalle kräftig weitergefeiert. Der Musikverein Hörenhausen unterhielt unter der Leitung von Wilfried Thanner die Gäste mit frischer Blasmusik aufs Beste, zugleich ließen sich die zahlreichen Gäste in der vollbesetzten Halle das Mittag-essen munden.

Bei Kaffee und Kuchen sangen die Kinder des Schulchores der Grundschule Sießen unter der Leitung von Anni Rueß Lieder wie die „Schwabenhymne“ oder „Sommer en Sießa em Wald“ so jugendlich herzerfrischend, dass sie viel Beifall für ihre Darbietungen erhielten. Das Fest zeigte auf, dass sich viele Sießener, wenn es um „ihre“ Wallfahrtskirche geht, engagieren.

So hatte auch das Kirchenpatrozinium St. Maria Magdalena in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert. Es war auch ein Tag der Begegnung und des Gespräches. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Thanner zeigte sich zufrieden und meinte: „Schön, dass wir unsere Wallfahrtskirche wieder haben, da ist das Herz und was Heimeliges dabei.“

Viele Interessierte besuchten nach dem Gottesdienst und auch während des ganzen Tages die Kirche und machten sich ein Bild vom Ergebnis der Innenrenovierung mit dem allgemeinen Urteil: „ Schön ist sie geworden.“ Architekt Poss und das Ingenierbüro Kiefer gaben auf Fragen bereitwillig Auskunft über Details und Besonderheiten der Arbeiten.

Ausklang mit herzlichem Dank

Bei geselliger Unterhaltung klang das Kirchenfest aus und alle Beteiligten zogen zufrieden Bilanz, so auch der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Anton Thanner, der allen Helfern und Mitwirkenden herzlich dankte. Der Erlös des Festes wie auch die Kollekte beim Festgottesdienst wird für die Kosten der Innenrennovation der Wallfahrtskirche verwendet. Dem diente auch der Verkaufserlös von fair gehandeltem Kaffee aus Kenia durch den Eine-Welt-Laden.