Ein Stück fürs Museum

Nostalgie hin oder her – dass die Bundesregierung in den 1950er-Jahren überall im Land Warnsirenen installierte, hatte wahrscheinlich mehr mit der damals noch sehr präsenten Gefahr von Atomschlägen zu tun als mit Brand- oder Hochwasserschutz. Wir können von Glück sagen, dass der Kalte Krieg und die nukleare Option heute wenigstens für Europa in weiter Ferne liegen. Dass die Feuerwehr angesichts dessen in der Region für ihren Einsatzalarm inzwischen auf fortschrittliche, leise Technik setzt, anstatt auf andauernder Lärmbelästigung zu bestehen, dürften ihr insbesondere die Anwohner rings um die ehemaligen Sirenenstandorte danken. Das Risiko, dass im Katastrophenfall alle Medienkanäle auf einmal ausfallen, ist zu gering, um deswegen landesweit jährlich große Summen in die Instandhaltung überholter Technik zu stecken. Trotzdem gut, dass die Gemeinde Inzigkofen ihre Sirenen noch nicht verschrottet hat. So können sie immerhin als historische Erinnerung und Mahnung dienen.