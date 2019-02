Die Organisatoren der ersten Laupheimer „Fridays for Future“-Demonstration haben einen Schritt weitergedacht. „Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind gefragt, sondern auch Sie“, schreiben sie in einem Elternbrief, der unserer Redaktion vorliegt. Die jungen Menschen haben Eltern und Lehrer ins Boot geholt und eingeladen, an der Demonstration für mehr Klimaschutz teilzunehmen.

Mehr Klimaschutz geht nur, wenn alle mitmachen. Jung und Alt müssen an einem Strang ziehen. Die junge Generation hat – nicht nur in Laupheim – ein starkes Signal gesendet. Jetzt kommt es darauf an, dass die Erwachsenen sich empfänglich zeigen.