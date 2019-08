Ein Stück Villingen für Zuhause

Regionalität liegt voll im Trend. Souvenirs sind deshalb nicht nur bei Touristen begehrt. Auch Villinger wollen ein Stück ihrer Stadt Zuhause haben und kaufen Souvenirs ihrer Heimat.

Fast alles, was das Herz begehrt, findet man mittlerweile im VS-Design. Die Produkte reichen von Fußmatten, Frühstücksbrettern, Puzzles bis hin zu Autoaufklebern. Die meisten davon ausgedacht hat sich Sabine Hauser. Sie ist Inhaberin der „Buchhaltestelle“ in der Brunnenstraße in Villingen. Neben Einheimischen kommen auch viele Touristen in ihren kleinen Laden.

Dabei erlebt sie auch Skurriles. So wollten spanische Touristen einmal unbedingt eine Postkarte mit dem Stadtheiligen von Villingen haben. „Ich dachte natürlich an eine Karte mit dem Heiligen Romäus. Es hat dann ein bisschen gedauert bis ich verstanden habe, dass sie eigentlich eine Postkarte mit dem Fasnets-Narro gesucht haben“, sagt Hauser.

Das beliebteste Souvenir zurzeit sei das von ihr gestaltete Geschenkpapier mit 50 Bildern aus VS. „Viele finden die so schön, dass sie es gar nicht zum Geschenke einpacken benutzen, sondern gleich als Poster Zuhause aufhängen.“

Im Oktober ist Sabine Hausers bisher größtes Projekt fertig: ein Villingen-Schwenningen Memory. Dies hat sie zusammen mit einem Buchladen aus Schwenningen entworfen und mit eigenen Bildern und Texten gestaltet. Manche ihrer entworfenen Produkte verkaufen sich so gut, dass die Unternehmen, die diese für sie produzieren, entscheiden das Produkt auch selber herauszubringen.

Ihre Kerzen mit der Aufschrift „Villinger Lichtle“ im Dialekt sind so erfolgreich, dass die Firma beschlossen hat, eine Kerzenedition mit Städten auf den Markt zu bringen.

Auch eine Besonderheit findet man in der Bücherhaltestelle: Neben Ansteckern mit einem schwarzen Bollenhut für verheiratete Frauen und einem Roten für nicht verheiratete Frauen, hat Sabine Hauser auch den grünen Bollenhut eingeführt: für Geschiedene.

An vielen Büchern in ihrem Laden zeigt sich der Trend zum Regionalen. Neben Schwarzwaldkrimis, gibt es auch Kochbücher für Schwarzwälder Tapas. Wer schon immer einmal eine Wurstpraline oder Schwarzwälder Sushi zubereiten wollte, sollte hier zugreifen.

Besonders beliebt bei ausländischen Besuchern sind die typischen Schwarzwaldsouvenirs, wie kleine Kuckucksuhrmagneten für den Kühlschrank oder ein Schwarzwälder Kirschkuchen aus der Dose. Auch ein skurriles Souvenir: Wer beim Baden nicht auf das Schwarzwaldfeeling verzichten will, kann sich eine Badeente in Schwarzwälder Tracht kaufen.

Auch eine Erinnerung an die fünfte Jahreszeit können sich die Besucher mit nach Hause nehmen: Es gibt kleine Masken-Anstecker der Villinger Hansel und Hexen im Angebot.