Ein Spaziergang in der Natur hilft der Seele beim atmen

Auch für mich gehörte Leben auf dem Land lange Zeit nicht zur bevorzugten Lebensform – zu viele Einschränkungen in Bezug auf Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten ließen mich doch dem Leben in der Stadt den Vorzug geben.

Doch nach einer Umschulung in entsprechendem Umfeld überzeugten mich dann doch die örtlichen Gegebenheiten so sehr, dass ich mich entschloss, meine bisherige Ablehnung aufzugeben und hierher zu ziehen. In einen Teilort eines Teilorts von Leutkirch. Klein aber fein. Heimelig, ruhig, familiär. Mit netten, hilfsbereiten Nachbarn. Und an die früher so verschmähte Landluft hab ich mich inzwischen auch gewöhnt. Dazu gibt’s hier noch eine Besonderheit, die sonst nur noch höchst selten zu finden ist: Mittagspause. Wenn mittags die Glocke läutet, dann herrscht meist zwei Stunden einfach Ruhe. So gesehen hat das Leben auf dem Land auch durchaus seine unschätzbaren Vorteile.

Hier habe ich auch meine lange verschüttete Liebe zur Natur wieder entdeckt und das kommt mir als freiberuflichem Fotografen derzeit sehr gelegen. Natürlich gibt’s um einen alten Hof immer viel zu tun, aber heuer wird einem noch mal intensiver bewusst, wie gerade in diesen Zeiten die Natur erwacht und nach dem lange ersehnten Regen förmlich explodiert. Kein Wunder – sie muss sich ja an keine Einschränkungen halten. Und nicht zu vergessen natürlich die zahlreichen Spaziergänge, sei’s nun zum nahe gelegenen Wald oder die nicht wirklich weit entfernten umliegenden Teilorte mit ihren Hotspots, die man als Fotograf natürlich gerne für sich behält.

Natürlich gibt’s auch hier inzwischen schnelles Internet und so richtet sich derzeit der Zeitpunkt der Fotospaziergänge in der Regel nach der Sonnenuhr. Ein kurzer Blick ins World Wide Web sagt einem wann Sonnenaufgang beziehungsweise –untergang ist und schon geht’s los. Momentan stehe ich deshalb logischerweise etwas früher auf, aber als chronischer Frühaufsteher hatte ich damit noch nie meine Probleme. Ab nach draußen, mit Kamera und Stativ. Einer muss den Job ja machen.

Denn nur dann lassen sich solch atemberaubende Blicke festhalten, wie der Bodennebel im Tal von der Balterazhofer Höhe aus, oder beispielsweise der gemeinsame Blick mit den drei Allgäuheiligen an der Galluskapelle der aufgehenden Sonne entgegen.

Wenn dann der Tag für viele beginnt, bin ich schon wieder zuhause und sichte meine Arbeiten. Bis zum Abend, denn auch die Sonnenuntergänge mit ihren farbenprächtigen Abendhimmeln und feuerroter Sonne haben es in sich. Diese intensiven Augenblicke erzeugen bei mir wirklich auch Glücksgefühle und zeigen mir immer wieder, dass diese Spaziergänge in der Natur der Seele Zeit zu atmen geben.

Als jemand, der schon immer zur Halbvolles-Glas-Fraktion gehört, bin ich wirklich davon überzeugt, dass das Leben auch nach der Corona-Krise weitergeht. Zwar sicher etwas anders, aber es hat sich ja auch schon viel Positives im menschlichen Miteinander entwickelt. Nutzen wir die Gelegenheit, um aus Vielem – auch unter Berücksichtigung von konstruktiver Kritik – das Beste zu machen und blicken hoffnungsvoll in die nahe Zukunft. Wohl wissend, dass dieser Weg kein leichter sein wird.

Michael Weinmann, Freier Fotograf aus Leutkirch