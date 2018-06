Ein sparsames Jubiläum

Die Zeit drängt: Weil die Stadtverwaltung schnellstmöglich mit den Vorbereitungen für das Stadtjubiläum im kommenden Jahr starten möchte, stand die Festlegung von Budget und Inhalten bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf dem Programm.

Bereits Ende Januar wurden die Kosten der 1250-Jahr-Feier von Leutkircher Gemeinderäten heftig diskutiert. 200000 Euro hatte die Stadt im Haushaltsplan für die Feierlichkeiten vorgesehen. Nachdem Gottfried Härle (Bürgerforum Leutkirch) damals den Antrag stellte, die Summe und deren Verwendung nochmals im Gemeinderat zu beraten, wurden die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Diese Sperre wurde nun mit 16Für- und neun Gegenstimmen aufgehoben.

„Gutes und sparsames“ Budget

„Wir möchten ein sehr sparsames, wirtschaftliches Jubiläum feiern“, sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Er verwies auf die Eckpunkte des „guten und sparsamen“ Budgets, die er den Räten vorstellte (siehe Text unten und Infokasten). „Wir möchten uns auf Gruppen, Feste und Einrichtungen konzentrieren, die wir schon haben“, so Henle weiter. 188000 Euro sollen die geplanten Aktivitäten kosten, abzüglich 50000Euro für Bauhofarbeiten, die die Stadt intern verrechne. „Mit den Ausgaben von etwa 138000 Euro wird ein vielfältiges und bereicherndes Jahresprogramm ermöglicht“, so Henle weiter.

Geplant werden die Festlichkeiten von einem Arbeitskreis, der aus sechs Mitgliedern des Gemeinderats, einem Vertreter der Heimatpflege, des Kinderfestausschusses, des Wirtschaftsbunds, der Volkshochschule, des Förderkreises Galerie, des Altstadt-Sommerfestivals, der Stadtverwaltung und der städtischen Archivarin besteht. Die Mitglieder trafen sich bisher drei Mal. Bei den Vorbereitungen wurde festgelegt, dass die Aktionen nachhaltig sein und die Innenstadt auf Dauer stärken sollen. Um die Aufwertung der Innenstadt ging es auch Gottfried Härle. Sein Vorschlag: Das Jubiläumsbudget sollte auf 100000 Euro reduziert, und der andere Teil für die Attraktivität der Innenstadt verwendet werden. „Man kann ein Jubiläum so oder so feiern“, sagte er.

Das Programm sei eventlastig, die Nachhaltigkeit bleibe eher begrenzt. „Wir haben keinen Mangel an Events in der Innenstadt, aber wir haben Bedarf an Attraktivität“, sagte Härle. Deshalb könne das Stadtjubiläum auch Anlass sein, ein Teil des Geldes statt in Events in die Attraktivität der Innenstadt zu stecken. Härle ging die einzelnen Ausgaben durch: „Die Zahl der Kunstleitpfosten kann reduziert und Sponsoren gesucht werden.“ Dadurch könnte man die Kosten reduzieren. Die Ortschaftstage könne man streichen. Einsparung: 12000 Euro. „Dem Galeriekreis sollte man vorgeben, mit einem geringeren Budget auszukommen, denn 35000 Euro sind viel Geld.“ Auch die 9000 Euro für die Stärkung des Altstadt-Sommerfestivals könne man einsparen. „Wir haben immer ein gutes Also.“ Die Kosten für die Gewerbeschau sollten die teilnehmenden Betriebe selbst tragen. Einsparung: 6000Euro.

Eigenes Potenzial auszukosten

OB Henle entgegnete den Überlegungen: Wir müssen es schaffen, unser eigenes Potenzial auszukosten. Deshalb sind wir schlecht beraten, beim Jubiläumsjahr zu kürzen.“

Dass man sehr wohl sparen müsse, führte Jörg Kuon (Die Unabhängigen) an. Damit spielte er auf die Einnahmerückgänge der Stadt an, die sich vor allem durch niedrigere Gewerbesteuern ergeben. „Ich sehe zum Beispiel ein hohes Sponsorenpotenzial bei den 35000Euro des Galeriekreises“, sagte er. Was die Nachhaltigkeit betrifft, sei er bei Härle. So könne ein Teil des Geldes auch für die Gänsbühlgestaltung verwendet werden. Jochen Narr (SPD) schloss sich ebenfalls Härle und Kuon an. „Für mich ist das keine Tischvorlage, sondern ein Werbeprospekt fürs Stadtjubiläum“, umschrieb er die Gemeinderatsunterlagen. Er hätte sich mehr Objektivität gewünscht.

Michael Waizenegger (Die Unabhängigen) lobte die Mischung zwischen Stadt, Land, Kunst und Musik. „Ich denke, der Arbeitskreis muss über alles entscheiden“, sagte er.

Demotivierend

Hedwig Seidel-Lerch pflichtete ihm bei. „Ich spüre, dass die Aussagen von Härle und Kuon für alle, die sich bereits engagiert haben, demotivierend sind.“ Sie wies dabei auf den Galeriekreis hin. „Dort wird schon tüchtig gearbeitet. Die 35000 Euro werden dringend benötigt.“

Deshalb dürfe das Geld auf keinen Fall gestrichen werden. Ein größeres Feuerwerk bei der K4-Nacht müsse nicht sein. Auch beim Budget für die Jugendlichen könne man vielleicht etwas kürzen. „Ich würde es aber toll finden, wenn die Kinderfestumzugsgruppe noch etwas Geld erhalten würde“, so Seidel-Lerch.

Ihr Fraktionskollege Joachim Krimmer stimmte den Aussagen von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle zu: „Ich glaube, dass Leutkirch eine Belebung nötig hat und ein Jubiläum hilft bei der Belebung. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Vereine beteiligen werden und deshalb wäre es ein schlechtes Signal für die Bürger, wenn man beim Jubiläum reduziert.“