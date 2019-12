Bei der Reihe „Christmas around the world“ ist der kanadische Singer/Songwriter David Blair am Samstag auf Schloss Hohenstadt aufgetreten. Da das Konzert am Abend sehr schnell ausverkauft war, haben sich die Veranstalter, allen voran Anne Gräfin Adelmann, dazu entschlossen, am Vormittag zusätzlich eine Matinee mit Blair anzubieten. Auch die war mit rund 50 Gästen gut besucht.

Anne Gräfin Adelmann, die junge, aus den USA stammende Frau des Schlossherrn Reinhard Graf Adelmann, übernahm auch ausgesprochen humorvoll die Anmoderation und hieß den aus Vancouver stammenden Blair willkommen. Der junge Sänger, Gitarrist und Pianist ist einem breiteren Publikum in Deutschland durch seine Teilnahme an der Fernsehshow „The Voice of Germany“ bekannt. Ein Sonnyboy von der kanadischen Pazifikküste in einem gut 800 Jahre alten gräflichen Schloss in der schwäbischen Provinz: da treffen natürlich zwei völlig unterschiedliche Welten und Kulturen aufeinander.

Der Schalk im Nacken

Die haben sich jedoch am Samstag ganz vorzüglich miteinander vertragen. Unter den gestrengen Blicken der Portraits diverser Grafen, Ritter und Edelleute an den Wänden und den Hirschgeweihen über den Türen des Rittersaales entpuppte sich Blair als temperamentvoller, sympathischer, cooler Typ, dem bei seinem Auftritt der Schalk im Nacken saß. Dabei genügten ihm seine Stimme, seine akustische Gitarre und der Flügel. In der familiären Atmosphäre der Matinee brauchte er nicht einmal ein Mikrofon. Unplugged war angesagt.

Seine Songs schreibt David Blair überwiegend selbst. Sie handeln von Liebe, Leben, Träumen, Plänen und der Zukunft und sie kommen temperamentvoll und rockig rüber, vor allem, wenn sich Blair auf der Gitarre begleitet. Es wird aber zuweilen auch mal ein wenig melancholisch und romantisch, meistens dann, wenn er sich an den Flügel setzt. Dabei singt er mit einer authentischen, frischen Stimme, mit großer dynamischer Bandbreite und emotionalem Feeling. Der Kontakt zum Publikum ist locker und spontan. An die Zuhörer verteilt er schon mal Rasseln zum mitmachen oder er legt im Mittelgang ein kleines Tänzchen aufs Parkett. Aus zugerufenen Stichworten wie Sonne, Heimat oder Christmas zaubert er spontan einen Reggae aus dem Hut und auch seinen Weihnachtssong „Happy Christmas“ hat er natürlich selbst geschrieben. Auch seine frisch angetraute Frau ist unter den Zuhörern, und die sind natürlich entzückt über ein romantisches Duett der beiden mit dem Titel „You feel it, baby“. Yeah!