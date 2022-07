Ein Sieg und zwei Niederlagen für Sulmetinger Teams zum Abschluss

Für die Tennis-Damen 40, die Herren 40 und die Herren 30 des SV Sulmetingen sind am vergangenen Wochenende die finalen Spieltage der Saison auswärts angestanden. Die Damen 40 spielten beim TC Schmalegg und sicherten sich einen Auswärtserfolg. Dank der Siegen von Claudia Joos und Petra Brehm stand es nach den Einzeln 2:2. In den beiden Doppeln dominierten die Sulmetinger Damen Sabine Häger/Petra Brehm und Claudia Joos/Sandra Ehe und gewannen 4:2. In der Abschlusstabelle der Bezirksstaffel belegen die Damen 40 damit den dritten Platz. Die Herren 40 des SV Sulmetingen traten bei der Tennisabteilung des SV Eberhardzell an, verloren trotz enger Matches 1:5 und belegen in der Bezirksstaffel den siebten Platz. Die Herren 30 mussten auswärts gegen die sehr starken Herren des TSV Allmendingen eine deutliche 0:9-Niederlage hinnehmen und schlossen die Rundenspiele auf dem vierten Platz ab.