Ein Sieg und eine Niederlage

Laupheim (sz) - Zwei Mannschaften der Tennisabteilung des SV Sulmetingen bestritten am vergangenen Wochenende ihre letzten Heimspiele der Saison.

Am Samstag ging es bei den Damen 40 des SV Sulmetingengegen die SPG Blautal. Dort stand es nach den engen Einzeln und den Siegen von Sonja Völk und Sabine Häger 2:2. Auch bei den Doppeln konnte jede Mannschaft ein Match für sich entscheiden und es stand am Ende 3:3. Lediglich ein Satzgewinn mehr entschied zugunsten der SPG Blautal. Am Sonntag hatten die Herren 30 die Tennisfreunde Primisweiler zu Gast und setzten sich souverän mit 7:2 durch. Nach den starken Einzeln und einem 5:1 Zwischenstand war den Herren 30 des SV Sulmetingen der Sieg sicher.

Die letzten Rundenspiele der Sommersaison finden für die Herren 30, die Damen 40 und die Herren 40 am kommenden Wochenende auswärts statt.