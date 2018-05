Die 1965 bei Orenstein & Koppel für die Papierfabrik Palm gebaute zweiachsige Diesellokomotive hat den Besitzer gewechselt: Die IGS in Sontheim bekam für ihr 800 Meter langes Gähsmetzgergleis, ehemalige neun Kilometer lange Verbindung zwischen Sontheim und Gundelfingen, die Industrielok geschenkt. Dabei war es dem ehemaligen Besitzer wichtig, die Lok einem interessierten und hier in der Region ansässigen Verein zu übergeben. Er übernahm deshalb auch die Kran- und Transportkosten.

In der letzten Woche war es soweit: Die Lok wurde auf einen Tieflader gehoben und über die B19 und die A7 nach Sontheim gefahren, wo sie jetzt eine neue Bleibe gefunden hat. In Sontheim wurde sie am vergangenen Freitag von vielen Schaulustigen in Empfang genommen.

Die Lokomotive Nr. 1 wurde 1965 direkt an die Papierfabrik in Aalen-Neukochen geliefert. Sie hat die Fabriknummer 26544 und ein Voith-DIWA Getrieb vom Type 200S. Der Motor F/A 6 L714 stammt von Deutz und hat 120 PS. Ihre Höchstgeschwindigkeit ist auf 30 km/h festgesetzt.

Ihr Einsatz war damals nur kurz, bereits im Oktober 1975 endet die Eintragung im Öl-Buch, nach knapp 10 000 Betriebsstunden. Ihr Aufgabengebiet lag zusammen mit einer weiteren Lok im Verteilen der Güterwagen mit den Altpapierlieferungen an die Sortierschuppen. Durch den Strukturwandel hin zu Straßenfahrzeugen und automatischem Sortieren des Altpapiers wurde die Lok Nr.1 dann aber immer weniger benötigt und schließlich ganz abgestellt.

Durch Umbauten und Veränderungen an Gebäuden und der Gleisanlage musste die Lok in den danach folgenden Jahren des öfteren umgestellt werden. Dabei wurden einige Stangen verbogen und das Dach der Lok deformiert. So ramponiert überdauerte sie 43 Jahre und wurde jetzt auf Grund von Neubauten und Umstrukturierungen im Werksgelände an die IGS verschenkt. Hier soll die alte Lok wieder aufgearbeitet und fahrfähig gemacht werden.