In der Sophie-Scholl-Schule darf ein Hund zwei Mal in der Woche in die Schule gehen. Der als Therapiehund ausgebildete Colliemischling Solar unterstützt und bereichert Kinder als Präsenzhund im Klassenzimmer. Neben pädagogischen Zielen ist es der Klassenlehrerin wichtig, den Grundschülern den sicheren und rücksichtsvollen Umgang mit Hunden zu vermitteln.

Philine Domzig ist Klassenlehrerin der 3b in der Sophie-Scholl-Schule. Zu ihrem Leben gehörten schon von klein auf Hunde. Später bildete sie mehrere Begleithunde aus und war im Hundesport aktiv. Auch engagierte sie sich ehrenamtlich im Hundesportverein als Welpenausbilderin. Domzig tauscht sich zudem im „Arbeitskreis Schulhund“ regelmäßig mit Kollegen aus und hat bereits an einer anderen Grundschule vor zehn Jahren ein Schulhund-Projekt ins Leben gerufen. Auch bei ihrer neuen Schule in Krauchenwies stieß sie bei Rektor Werner Hall auf offene Ohren.

Ihr erster Schulhund ist an ihrer jetzigen Schule zwar nicht mehr im Einsatz, dafür hat sie mit dem dreijährigen Colliemischling Solar einen „freundlichen, zufriedenen und sehr gelassenen Rüden“, der seine Sache ebenfalls bestens macht. Die Klasse 3b hat inzwischen schon viel über artgerechte Hundehaltung und über das Zusammenleben von Mensch und Hund gelernt. An diesem Morgen gaben die Schüler ihr Wissen an die Viertklässler weiter. Zuerst ließ Schüler Zeynep die Viertklässler in einen Sack greifen. Die Viertklässler holten allerlei heraus und die Drittklässler erklärten, was es mit Geschirr, unterschiedlichen Leinen, Pfeife, Halsband, Maulkorb oder Adressröllchen auf sich hat.

Sinnesorgane sind bei Hunden besonders ausgeprägt

Lehrer Fabian Catania durfte als letztes Teil zur Freude der Kinder den Plastikhundehaufen greifen und Csenge zeigte, wie man diesen „menschengerecht“ entsorgt. Die Schüler lernten auch, dass die Sinnesorgane Nase und Ohr bei Hunden besonders ausgeprägt sind. „Die Hunde sehen mit ihrer Nase“, so Domzig und sie demonstrierte, dass das Fallen eines kleinen Knopfes sich im Ohr des Hundes wie das Fallen eines Löffels anhört. Schüler Linus setzte sich als „Hund“ in die Mitte und alle Kinder durften ihn gleichzeitig streicheln. Klare Sache, auch für Schülerin Nadine: „Das fühlt sich blöd an.“ Also, so Domzig, den Hund nur einzeln streicheln und sich langsam nähern, bis klar ist, ob das Streicheln erlaubt ist. „Wie zeigt ein Hund, dass er spielen will oder in Ruhe gelassen werden will?“, fragt Domzig und erklärte, die Körpersprache des Tieres sei eindeutig, aber man müsse sie auch kennen. Die Kinder der 3b spielten die unterschiedlichen Körpersignale vor.

Beim Leckerli-Suchen wurde Solar findig. Die Kinder erfuhren aber auch, welche Lebensmittel für Hunde lebensbedrohlich werden können. Für Solar und die Drittklässler gab es nachher Beifall. Und damit es in Solars Ohren nicht dröhnte, klatschten die Schüler in Gebärdensprache.

Solar ist besonders kinderlieb. Das sei jedoch nicht bei allen Hunden so, betonte die Lehrerin. Respekt und Vorsicht vor Tieren steht deshalb ebenfalls auf dem Stundenplan. Domzig geht mit Solar auch an andere Schulen, damit Kinder den richtigen Umgang mit Hunden lernen können. Die beiden bilden ein Team. Die Schüler würden mit ihm, so die Beobachtung von Domzig, konzentriert arbeiten, seien ruhig, gelassen und respektvoll im Umgang miteinander. Trotzdem sehe sie den Einsatz von Schulhunden, wenn er nicht gut vorbereitet und begleitet wird, eher kritisch. Die Hunde dürften nicht überfordert werden, es muss nicht nur den Kindern, sondern auch ihnen bei den Übungen oder beim Dabeisein im Klassenzimmer gut gehen.