Ein Schotte lockt golfende Schwaben in die Halle

BAD WALDSEE (sig) - Ein Schotte macht’s möglich: Sollte in den Winterwochen das 45-Loch-Ressort in Bad Waldsee im Schnee versinken, ist das Spiel mit der kleinen Kugel dennoch möglich. Alan Hogg hat die Indoor-Halle im Golfpark mit Teppichen auslegen und Netzen bestücken lassen, um die Aktiven zum Technik-Training unters Dach rufen zu können.

Alan Hogg (44) lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Geboren im schottischen Edinburgh, war er in Sachen Golfen zunächst sechs Jahre am Chiemsee und anschließend zehn Jahre in Bad Kissingen tätig, ehe er vor fünf Jahren Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee begegnet ist, um sich von ihm nach Oberschwaben locken zu lassen. Was er nicht bereut hat. Mit seiner schottischen Frau und seinen beiden in Deutschland geborenen Jungs – die bereits im württembergischen Kader spielen – fühlt sich der Schotte bei den Schwaben pudelwohl. Club, Anlage und Landschaft, alles super, sagt er.

Von den vergangenen vier Wintern hat man zwei relativ milde durchspielen können. Die beiden anderen gestalteten sich witterungsmäßig problematisch. Das brachte den sparsamen Schotten auf die Idee, in der Indoor-Halle der Anlage die dort stehenden Maschinen zusammenzurücken, um Platz zu schaffen für die Golfer. Zwischenzeitlich findet dort das Mannschaftstraining der Leistungsgruppenträger statt. An Dreikönig geht’s los. Bis März steht für die etwa 60 Leistungsgolfer vor allem Techniktraining auf dem Programm. Womit der Beweis erbracht ist: Golfen kann man im Winter nicht nur in Dubai und Südafrika, sondern auch in Oberschwaben.

Sollte auf der Golfpark-Seite im Internet mittags um 12 die grüne Ampel aufleuchten, geht’s auch im Winter auf den Platz. Auf provisorischen Grüns ist Golfen dann auch im Januar und Februar erlaubt, wobei die Erfahrungen mit den Mitgliedern höchst erfreulich sind. Sie gehen pfleglich mit der Grasnarbe um, obwohl Elektro-Cars dann ebensowenig erlaubt sind wie Trollies. Sollte der Winter einkehren und eine Schneedecke über den Golfpark legen, gibt’s mit der örtlichen Ski- und Bergzunft eine Vereinbarung, wonach mit dem Loipengerät eine 24 Kilometer lange Strecke gespurt wird, auf der sich nicht nur die 800 Mitglieder bewegen dürfen.

„Der Golfsport tut sich nicht leicht“, bedauert Alan Hogg die zäh laufenden Bemühungen, Schüler und Jugendliche dafür zu begeistern. Angebote an Schulen, statt zum „Wandertag“ zu gehen auf den Golfplatz zu kommen, erhielten eine Abfuhr. 113 Schulen hatte man zuletzt angeschrieben, ganze vier nahmen das Angebot in Anspruch – und waren anschließend angetan. Am Projekt „Abschlag Schule“ des Deutschen Golfverbandes nehmen zurzeit aus der Region nur zwei Schulen teil. Obwohl die Schüler in diesem Rahmen die Möglichkeit haben, 20 Mal im Jahr nach Bad Waldsee zu kommen, um kostenlos mit der gestellten Ausrüstung unter Anleitung zu trainieren. Hogg hofft jetzt auf die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Dort ist Golfen nach 100 Jahren wieder olympische Disziplin. Vielleicht gibt’s dadurch einen Schub. Er ist vorbereitet. (sig)