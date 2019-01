Ein Schmuckstück feiert 25. Geburtstag

Schmuckstück, Kleinod, Schatzkiste – die Festredner überboten sich beinahe in ihren lobenden Metaphern für die Frühförder- und Beratungsstelle Markdorf. Seit 25 Jahren kümmert sich dort ein Team aus Spezialisten um Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen. Grund genug, dies gebührend zu feiern.

Bereits im letzten Juni war im Garten des Mehrgenerationenhauses in Markdorf ein buntes Sommerfest gemeinsam mit betreuten Familien, Kindern und Mitarbeitern gefeiert worden. Nun folgte die offizielle Jubiläumsfeier mit Verantwortlichen der Stiftung Liebenau als Träger der Einrichtung, Vertretern des Bodenseekreises, der Kindertageseinrichtungen und Kinderarztpraxen sowie Förderern und Gönnern der Beratungsstelle. Neben Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann war auch Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zu dem Festakt in das Liebenauer Schloss gekommen, befindet sich doch eine Außenstelle der Fördereinrichtung in Brochenzell. Nach einer kurzen musikalischen Einstimmung durch vier junge Posaunisten unter Leitung von Meckenbeurens Musikschulleiter Jörg Scheide begrüßte Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, die Gäste im Saal. „Sie dürfen stolz auf das Jubiläum und die geleistete Arbeit sein. Sie genießen fachlich einen hervorragenden Ruf,“ dankte er Sylvia Unseld, die die Beratungsstelle von Anfang an leitet, und ihrem Team, bestehend aus Psychologen, Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden und Sozial- und Heilpädagogen. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jakob Bichler habe Unseld 1993 Pionierarbeit geleistet, Weitsicht bewiesen und „die Ärmel hochgekrempelt“, so Munk. Wie wichtig die Fördereinrichtung und wie groß die Nachfrage ist, habe sich schon bald an der rasch anwachsenden Warteliste gezeigt, die nach Meinung von Geschäftsführer Munk rasch abgebaut werden müsse. Eine Reduzierung der Wartezeiten forderte auch Ulrich Müllerschön, Leiter des Sozialamts Bodenseekreis. Schließlich seien gerade die ersten Lebensmonate entscheidend in der Entwicklung eines Kindes und die Förderung müsse so früh wie möglich, individuell und wohnortnah, ansetzen, meinte Müllerschön. „Das Sozialamt weiß um den Wert ihrer Arbeit und lässt es sich etwas kosten,“ erklärte der Sozialamtsleiter, der dies nicht als Sozialkosten, sondern als Investitionen in Menschen verstanden wissen wollte. Über die immense Bedeutung der frühkindlichen Förderung sprach Christof Gräf, Leiter des Liebenauer Netzwerkes Familie. In den ersten Lebensmonaten und Jahren gebe es besonders sensible Phasen, in denen bestimmte Dinge erlernt werden. Diese, von Fachleuten als „windows of opportunity“ bezeichneten Zeitfenster seien für die Entwicklung des Gehirns enorm wichtig, erläuterte Gräf. „Der Aufwand, diese Phase nachzuholen, ist um ein Vielfaches höher, wie jeder weiß, der seine berufliche Laufbahn auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat. Es lohnt sich also, den frühkindlichen Augenblick zu achten und zu nutzen. Er stirbt und wiederholt sich nicht. Frühförderung ist in diesem Sinne Unterstützung auf dem ersten Bildungsweg für die Kinder, die sich in ihrer Entwicklung etwas schwertun,“ veranschaulichte es Christof Gräf.

Die Frühförderstelle bilde die gesamte gesellschaftliche Bandbreite ab. Von der Akademikerfamilie bis hin zur Familie im Transferleistungsbezug- alle vereine die Sorge und die Liebe für ihr Kind, so Gräf.