Gemeinde macht sich Sorgen um Radfahrer - und löst Ungeahntes aus

Nachdem die „Schwäbische Zeitung“ jüngst über eine für Radfahrer gefährliche Stelle in Burgrieden-Hochstetten berichtet hatte, ist das Thema jetzt in der Burgrieder Gemeinderatssitzung heiß diskutiert worden.

„Das ist eine ganz ärgerliche Sache“, zeigte sich Bürgermeister Josef Pfaff entzürnt. Die Gemeinde habe die jetzige Situation so nicht gewollt. Tatsache sei, dass die Gemeinde auf die Straßenbaubehörde zugegangen sei, „weil wir uns um die Radfahrer Sorgen machen, die den Radweg von Hochstetten nach Laupheim und zurück nutzen“.

Ein Radweg, der keiner ist

In der Annahme, dass es sich bei diesem Radweg auch um einen solchen handelt, habe die Verwaltung bei der Straßenverkehrsbehörde in Laupheim angefragt, ob nicht im Eingangsbereich des Höhenweges der Belag mit roter Farbe eingefärbt werden dürfe, damit die Autofahrer besser vor den vorfahrtsberechtigten Radfahrern gewarnt werden könnten. „Erreicht haben wir das Gegenteil, nämlich eine Verschlechterung der Gefährdungslage. Wieder einmal hieß es Rechtslage gegen Verstand, und die Rechtslage hat die Oberhand behalten“, stellte Pfaff fest.

Wie berichtet ist es jetzt so, dass ein Teilstück des bisherigen Rad- und Fußgängerwegs nun für Fahrräder gesperrt ist und die Radler auf einem Teilstück auf die Kreisstraße ausweichen müssen. Ein neu angebrachtes Schild weist darauf hin, dass dieses Teilstück bis zur Einmündung des Kapellenwegs in Hochstetten nur noch Fußgänger benutzen dürfen. Von dort an darf der von der Fahrbahn der Kreisstraße getrennte kombinierte Weg wieder von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden. Durch diese Regelung werde eine gefährliche Situation heraufbeschworen, jedenfalls wenn sich die Radfahrer an die verkehrsrechtlichen Vorgaben halten, wird von verschiedener Seite aus der Bevölkerung befürchtet.

100 Meter müssen umfahren werden

Ein Problem ist, wie im jüngsten SZ-Bericht bereits beschrieben, auch, dass die Radfahrer von Burg-rieden her kommend nun gleich zweimal die Straße überqueren müssen. Vom Radweg auf die andere Straßenseite und später wieder auf den Radweg auf der linken Seite. Von einem „Schildbürgerstreich“ und einer „ganz beschissenen Situation“ sprachen etliche Diskutanten. Beim bestem Willen könnten sie die Regelung der Straßenverkehrsbehörde nicht nachvollziehen, monierten Gemeinderat Lothar Miller sowie weitere Gremiumsmitglieder samt Bürgermeister Pfaff.

Immerhin gilt das Verbot nicht für alle Radfahrer: „Kinder bis zur Vollendung des achten Lebensjahres müssen auf dem Gehweg fahren, während Kinder bis einschließlich des zehnten Lebensjahres ebenfalls den Fußgängerweg mit dem Fahrrad benutzen dürfen.“ Laut Stellungnahme des Laupheimer Ordnungsamtes ist ein durchgängiger gemeinsamer Geh- und Radweg durch Hochstetten unter anderem aufgrund der Bushaltestelle (rechte Straßenseite, aus Richtung Laupheim) ohne größere Baumaßnahmen nicht umzusetzen. Dazu sagte der Bürgermeister, dass die Verwaltung im Moment keine Lösung parat habe. „Eine Nachbesserung ist leider nicht in Sicht. Hoffen wir, dass es zu keinen Unfällen mit Beteiligung von Radfahrern kommt.“