Ein Scherz endetim Krankenhaus

Mit Schnittverletzungen musste ein Jugendlicher ins Krankenhaus gebracht werden, weil er einen Scherz nicht als solchen erkannt hatte.

Mit einer Maske wollte in Altheim eine Clique am Montagmorgen gegen 1.20 Uhr ein Mädchen erschrecken, das auf einer Party in Altheim feierte. Unter einem Vorwand lockten sie es vor das Haus. Der 17 Jahre alte Freund begleitete das Mädchen nach draußen. Als er den Maskenmann entdeckte, erschrak der Jugendliche dermaßen, dass er wegrannte. Dabei stolperte er und fiel hin. Eine Flasche, die der Junge in der Hand hielt, zerbrach bei dem Sturz. Der Unglücksrabe verletzte sich an den Scherben, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Mädchen erkannte den Spaß und reagierte gelassen. Die Clique zeigte sich von dem missglückten Scherz ziemlich beeindruckt und wird wohl zukünftig auf solche Art Unterhaltung verzichten.