Ein Schäferkarren als Umkleide

Mit einem Festabend im Mühlensaal feiert am Samstag, 26. Mai, der Tennisclub Oberkochen sein 50-jähriges Bestehen. Der Verein genießt durch seine vielfältigen Aktivitäten und vor allem durch den Kocher-Cup weit über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf.

26 tennisbegeisterte Bürger fanden sich 1968 im Gasthof „Pflug“ zusammen und haben den Tennisclub Oberkochen gegründet. Erster Vorsitzender war Eberhard Rossow. Mit zwei Tennisplätzen und einem Schäferkarren, der damals als Umkleidekabine diente, wurde ein neues Kapitel in der Oberkochener Vereinsgeschichte aufgeschlagen.

Der Tennissport nahm eine rasante Entwicklung und so wurde bereits 1975 ein Clubheim gebaut. In Laufe der Jahre bis 1992 entstanden auch insgesamt acht Tennisplätze auf der Anlage in der Nähe des Carl-Zeiss-Stadions.

Besonders stolz ist der heutige Vorsitzende Rudolf Koller auf die Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims 2005 und 2006. Unter der Bauleitung von Peter Königer wurden 3500 Stunden an Eigenleistung erbracht.

In sportlicher Hinsicht sorgt der TC Oberkochen seit 1995 durch die Austragung des Kocher-Cups für Furore. Dieses von Sportwart Hubert Wunderle organisierte Herrenturnier ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und beliebt. Es ist inzwischen in die höherrangige Turnierserie „DTB Masters Series“ aufgenommen worden und lockt Spieler aus den DTB-Top 30 mit einem Preisgeld von 8000 Euro nach Oberkochen. Rudolf Koller betont, dass es nur mit Hilfe von Sponsoren möglich ist, dieses Turnier zu veranstalten und erwähnt in diesem Zusammenhang das finanzielle Engagement der Stadt Oberkochen, der Kreissparkasse, des Personalservices Mangold und des Tennisausstatters Limited. Der 24. Kocher-Cup wird dieses Jahr vom 16. bis 19. August ausgetragen.

Der Tennisclub Oberkochen zählt derzeit 155 Mitglieder und ist mit neun Mannschaften in den verschiedenen Spielklassen aktiv. Zu den sportlichen Aushängeschildern des Vereins gehört Heidrun Kulisch-Huep, die dieses Jahr zum dritten Mal hintereinander die Bezirksmeisterschaft bei den Damen 50 gewonnen hat.

Das Jubiläum feiert der Tennisclub am Samstag, 26. Mai, um 18 Uhr mit einem Festabend im Mühlensaal. Dabei können einige Gründungsmitglieder geehrt werden, darunter ist auch Robert Fischer, der mit seinen 78 Jahren immer noch regelmäßig auf dem Platz steht.