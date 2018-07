Ein riesiger Geschenkbaum steht am Vier-Jahreszeitenbrunnen

Die Stadtinitiative veranstaltet erstmalig eine Geschenkbaum-Aktion, dazu spenden Sigmaringer Geschäfte für einen guten Zweck und unterstützen mit Ihren Geschenkpäckchen den Fidelis Fond und das Projekt „Sigmaringen hilft Afrika“. Der Geschenkbaum ist bereits am Vier-Jahreszeiten-Brunnen aufgestellt. Gestiftet wurde der Baum von Holzbau Gmeiner, und die vielen bunten Päckchen, die den Baum schmücken, verpackten Mitarbeiter der OWB. Die Geschäfte spenden Päckchen im Wert von zehn Euro, und diese können dann am Samstag, 19. Dezember ab 10.30 bis etwa 12.30 Uhr am Vier-Jahreszeiten-Brunnen von den Bürgern für fünf Euro erworben werden. In dieser Zeit werden auch Spenden angenommen. Der Bürgermeister, Vertreter des Stadtrates und Vertreter der Kirchengemeinde sind zusammen mit der Stadtinitiative aktiv am Verkauf für einen guten Zweck beteiligt. uka/Foto: Ute Korn-Amann