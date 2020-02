Ein Reise in die bunte Welt der Musicals

Zahlreiche Plakate haben Bühne und Wände des Bürgersaals mit Titeln bekannter Musicals beim gut besuchten Bürgerball im Bürgerhaus geschmückt. Dort haben die Felsenpicker die Besucher in die Welt der Musicals entführt. Der unterhaltsame und närrische Abend, durch den die Oberpickerin Heidi Rzepka humorvoll und mit Charme führte, wurde mit dem Lied „Sei hier Gast“ aus „Die Schöne und das Biest“ eröffnet. Acht Damen der Zumba-Truppe der Abteilung Breitensport traten als Gäste aus dem magischen Musical „Aladdin“ aus den Geschichten von 1001 Nacht auf und durften nach einem sicheren, gefühlvollen und ausdrucksstarken Tanz die Bühne erst nach einer Zugabe verlassen.

Der Humor kam bei den Putzfrauen Heidi Rzepka und Rebecca Rzepka nicht zu kurz, die mit Witzen und Klamauk für manche Lacher sorgten: „Was dätescht du saga, wenn i mit deim Ma fremd ganga dät?“ „Jetzt sind mer quitt.“ Oder: Sie hat gelbe Dessous gekauft, liegt im Bett und fragt ihren Mann: „Was fällt dir auf?“ Er: „Gut, muss den gelben Sack noch rausstellen.“ Die beiden ernteten auch Beifall mit Schnellsprech-Sprachspielen.

Als Putzgeschwader traten Michaela Blender, Katja Gruber, Adelinde Kronenthaler und Karin Mühlhans auf und trugen den Song eines Küchenpapierherstellers zur Melodie aus „König der Löwen“ vor und zeigten die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Tücher auf. Mit einem Glanzpunkt glossierten die Musicalfans Ulrike Castagna und Heidi Rzepka das Dorfgeschehen und brachten so manche Begebenheit an den Tag. Passend dazu wurden immer wieder Songs aus verschiedenen Musicals eingespielt – mit kurzen Auftritten der jeweiligen Hauptdarsteller mit aufwendigen und farbenfrohen Kostümen.

Als berichtet wurde, dass eine Gutensteinerin alte Weinflaschen auf ihre Genießbarkeit prüfte, danach das Haus verließ, den falschen Schlüssel mitnahm und in ihrer Ratlosigkeit die Feuerwehr zu Hilfe rief, wurde „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens eingespielt. Oder als vom Fund eines Regenschirms bei Felsputzarbeiten der Bergwacht die Rede war, wurde eine Verbindung „Mary Poppins“ hergestellt, in dem das gleichnamige Kindermädchen mit Schirm auftritt und über die Gutensteiner Bühne huscht. Yvonne Blender und Yvonne Hünlich berichteten als Bienen verkleidet in Reimform und mit Gesang über die Arbeit der Bienen und das Leben der Drohnen.

Mit Schwung und Elan bewegte sich eine Tanzgruppe junger Damen gekonnt zu „Du, die Wanne ist voll“ aus dem Musical „Grease“ und die Männer zeigten ihr Bewegungstalent und legten einen ansprechenden Tanz aufs Parkett, auf verschiedene Hits eines Gutensteiner Musicals, einstudiert von Julia Ruhnau. Zum Schlusslied „We are the champions“ versammelten sich alle Akteure auf der Bühne und wurden mit tosendem Beifall belohnt. Anschließend spielte Alleinunterhalter Franz Demmer.