Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus der Beratungspraxis muss die EUTB Bodenseekreis immer wieder feststellen, dass das selbstbestimmte Leben zu Hause von Menschen mit Behinderung daran scheitert, dass zu wenig Assistenzkräfte gibt. Die EUTB Bodenseekreis möchte nun das Berufsbild der Assistenzkraft in der Region bekannter machen. Nach § 78 SGB IX haben Menschen mit Behinderung Anspruch auf eine persönliche Assistenz, wenn Sie zu Hause selbstbestimmt leben wollen. Persönliche Assistenz ist eine große Hilfe im häuslichen Umfeld, in der Schule, beim Studium, am Arbeitsplatz und im gesamten Alltag. Assistentinnen und Assistenten unterstützen Sie bei allen Tätigkeiten des Alltags. Dadurch sind Sie unabhängiger vom Pflegedienst und können Ihren Tagesablauf stärker selbst bestimmen. Ein Plus an Lebensqualität! Ob Alltags- oder Arbeitsassistenz, Pflege- oder Schulassistenz, Ihr Selbstbewusstsein gewinnt auf jeden Fall. Die EUTB Bodenseekreis möchte gerne einen Pool von Assistenzkräften aufbauen, die wir im Rahmen unserer Beratung dann weitervermitteln wollen. Hierbei arbeiten wir mit der Assistenzplattform ava. Auf diese Plattform können Sie sich über die Tätigkeit und Anforderung an persönliche Assistenten informieren und sich auch kostenlos weiterbilden: https://ava.services/weiterbildung/

Wir möchten besonders Pflegefachkräfte aber auch Genesungsbegleiter (EX-Inn Ausbildung) oder Studenten der Sozialwissenschaft animieren, sich für das Berufsbild Persönliche Assistenz zu interessieren.

Gerne stehen wir auch für ein Gespräch zur Verfügung. Sie können sich unter thomas.schalski@eutb-bodensee-oberschwaben.de oder telefonisch unter der Nummer 07546 / 9299901 melden.