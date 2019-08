Ein Pilot fliegt aus 770 Kilometern Entfernung zur Fly-In nach Boll

Zur neunten Boller Fly-In sind zahlreiche Ultraleichtflieger (UL-Flieger) aus dem gesamten Bundesgebiet nach Boll angereist. Die ersten sind schon vor Festbeginn auf dem „Rudi Rebholz-Sonderlandeplatz“ im Sauldorfer Ortsteil erschienen. Obwohl mit Zelten ausgerüstet, wagten einige die Nachtruhe unter freiem Himmel – alleine unter dem Schutz der Tragfläche ihrer Flugzeuge.

Flugkameraden reisen gemeinsam

So auch die beiden Flugkameraden Thomas Leonhardt und Samuel Winkler die auch die weiteste Flugstrecke nach Boll hatten. Thomas Leonhardt stammt aus Uetersen, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Er flog zunächst zu seinem Kollegen Winkler nach Magdeburg. Mit kurzen Zwischenlandungen erreichten beide kurz vor Sonnenuntergang am Freitagabend die Piste in Sauldorf-Boll.

Gestartet auf dem Verkehrslandeplatz Uetersen ist das Ultraleicht-Flugzeug – eine C22 – um 9.15 Uhr. Die Flugstrecke von rund 770 Kilometern wurde von den beiden erfahrenen Piloten, mit Unterbrechungen, aber ohne Schwierigkeiten bewältigt.

Die reine Flugzeit betrug sieben Stunden. Beide UL-Piloten waren über die idyllische Lage des Boller Flugplatzgeländes begeistert. Beide hatten zum ersten Mal den Sonderlandeplatz in Boll auf 661 Metern Höhe angeflogen.

Mehr als 200 Flugbewegungen

Insgesamt mehr als 80 Piloten aus der näheren und weiteren Umgebung haben – nach den Angaben von Erwin Greismeier, Geschäftsführer des deutschen Ultraleichtflieger-Clubs Sauldorf-Boll – den Sonderlandeplatz an den zwei Festtagen angeflogen. Mit den am Platz befindlichen Flugzeugen und Piloten kam es zu mehr als 200 Flugbewegungen, die Flugleiter Moritz Futterer koordinierte.

Zeitweise war der Abstellplatz bei der Piste mit Ultraleichtflugzeugen voll besetzt. Interessierte und Festbesucher hatten da Gelegenheit unterschiedlichste Flugzeugtypen zu bestaunen. Darunter Ultraleichtflugzeuge als Hoch-, Tief- oder Doppeldecker – aber auch schwerkraftgesteuerte Flugdrachen, Tragschrauber und motorisierte Gleitschirme.

Die neue C42, ein modernes UL-Flugzeug eines Mengener Herstellers, den der örtliche Verein vor kurzem erwarb, wird von den Mitgliedern sehr gut angenommen, so Greismeier.

Mit der Maschine wurden auch Rundflüge angeboten, das an diesem Tage selbst noch von einer 89-Jährigen gern angenommen wurde. Außerdem informierte der Verein bei der Fly-In-Veranstaltung über die Ausbildung zum UL-Piloten.