Der Freundeskreis Kloster Kirchheim lädt zu einer bebilderten Vortragsveranstaltung ein. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit wird am heutigen Dienstag, den 25. September um 19 Uhr im Landgasthof „Zum Kreuz“ in Dirgenheim vorgestellt. Pfarrer Joseph Wengert wurde vor 125 Jahren, 1893, als Vertreter des Zentrums in den Reichstag gewählt. Er verstarb allerdings schon am 28. August 1896 und liegt in Dirgenheim begraben. Er hatte sich zuvor aber bereits als Redakteur und Zeitungsmacher einen Namen gemacht. Gemeinsam mit Pfarrer Max Hummel aus Kirchheim wuchs der 1871 in Bopfingen gegründete „Anzeiger vom Ipf“ weit über den lokalen Bereich hinaus. Als „Der Ipf“ erreichte die katholisch geprägte „Zeitung für das Volk“ eine beachtliche Auflagenhöhe. Damit wurde Bopfingen zeitweilig zu einer bedeutsamen Zeitungsstadt. Der „Anzeiger vom Ipf“ vereinigte sich später mit der „Jagst-Zeitung“ aus Ellwangen zur heutigen „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.