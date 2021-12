Ein Paket voller Spiel und Spaß

Der katholische Kindergarten „Unterm Storchennest“ Unlingen zählt zu den Gewinnern der „Kita-Spielothek“ 2021 und erhält damit ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten. Das Besondere an der „Kita-Spielothek“: Die Produkte sollen auch an die Familien der Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausgeliehen werden.

Der katholische Kindergarten „Unterm Storchennest“ Unlingen hat sich am Aufruf der Initiative „Kita-Spielothek“ des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ beteiligt und ein umfangreiches Spielwarenpaket gewonnen. Insgesamt wurden in diesem Jahr 500 Kitas ausgestattet. Die Initiative „Kita-Spielothek“ möchte spielerisch die Entwicklung von Kindergartenkindern fördern und durch die Ausleihe der Produkte zu den Familien nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken. Gesponsert werden die Produkte in diesem Jahr von den Herstellern Bruder, Ravensburger und Zapf Creation.

Dieser Gewinn ist für den Kindergarten wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Kinder und Erzieherinnen freuen sich riesig über diese unverhoffte Überraschung und können es kaum erwarten die neuen Spiele zu spielen.