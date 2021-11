Ein neues Gesicht bei der Lindauer Zeitung

Ich bin Lisamarie Haas und seit dieser Woche bei der Lindauer Zeitung. Als crossmediale Volontärin stecke ich mitten in meiner Ausbildung zur Reporterin in Zeitung, Radio und Fernsehen. Ich interessiere mich für Sport, Kultur und das alltägliche Leben und die Geschichten der Menschen. Hier in Bayern bin ich als baden-württembergische Schwäbin quasi Ausländerin. Ich hoffe, dass ich freundlich aufgenommen werde und freue mich auf viele spannende Geschichten, über die ich in den kommenden Monaten hier berichten darf.