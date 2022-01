Ein neuer Anstrich für das Waldstadion

Ein Fußballspiel fängt nicht erst auf dem Spielfeld an, es beginnt schon mit dem Zusammenkommen aller Teamkameraden in der Umkleidekabine. Und endet auch wieder dort, meist mit einem kühlen Getränk unter Freunden. Um folglich dem Vereinsleben des FC Ellwangen neues Leben einzuhauchen, sollte nun auch der gemeinsamen Sportstätte ein neuer Glanz verpasst werden. Das städtische Waldstadion ist durch Nutzer von Schulen und Vereinen ganzjährig derart frequentiert, sodass die Ver- und Gebrauchsspuren gewisse „Schönheitsreparaturen“ einforderten. Den Fußballerinnen der ersten Mannschaft Marion Grimmeisen, Emma Krebs und Katrin Kuhn, kam vor knapp einem Jahr der Gedanke, vor allem die Umkleidekabinen wieder als ansprechenden Ort mit Aufenthaltsqualität zu gestalten. In weiterer Kooperation mit den zwei Herrenmannschaften, stellvertretend mit Thomas Knecht und Daniel Hintz, wurde der Entschluss umgesetzt.

Man entschied sich dazu, sowohl die Wände als auch das Mobiliar zu erneuern. Nun fehlte nur noch grünes Licht seitens der Stadt. Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit Martin Schäffer vom Stadtbauamt wurde in Zusammenarbeit ein konkreter Plan zur Umsetzung des Vorhabens geschaffen. Es wurden diverse Entwürfe eingereicht, woran auch Bürgermeister Volker Grab Gefallen gefunden hatte. Die Entwürfe wurden mit den Nutzern der Vereine des TSV und der DjK Ellwangen nochmals abgestimmt und dann ging es an die Umsetzung. Noch vor dem eigentlichen Beginn der Umgestaltungsmaßnahmen galt es, den Schimmelbefall in den Kabinen durch Fachpersonal beseitigen zu lassen sowie an der ein oder anderen Ecke den Putz auszubessern.

Die Kosten hierfür übernahm die Stadt. Ebenso die Materialkosten für die sich anschließenden Renovierungsarbeiten in Eigenleistung. Das anschließende Streichen aller Kabinen sowie das Anbringen der gestalterischen Elemente und das Lasieren der Sitzbänke wurde in Eigenregie durchgeführt. Die Renovierungsarbeiten brachten viele Arbeitsstunden mit sich und wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen in Kleingruppen durchgeführt. Im Zuge der Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung im Waldstadion erfolgte die Demontage und Neumontage von Leuchten im gesamten Untergeschoss des Kabinentraktes sowie der Hausmeisterküche durch den Trainer der Zweiten Herrenmannschaft Roland Lutz. Das Lackieren der Bankbeine übernahm die Firma Castsolut komplett. Die Kosten für das Projekt konnten durch kleinere Beiträge aus den Mannschaftskassen und vor allem durch die zahlreich erbrachten Arbeitsstunden in Eigenleistung durch den FC Ellwangen gering gehalten werden. Bei einem gemeinsamen Abschlusstreffen aller Beteiligten wurde seitens der Stadt für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen gedankt. „Ein rundum gelungenes Projekt, bei welchem ehrenamtliches Engagement allen Mitgliedern im Sinne des Gemeinwohle zugutekommt“, so Martin Schäffer.