Ein Narrenherz für Kinder in Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schweren Herzens musste die Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V. alle Fasnetsveranstaltungen auch für 2022 absagen. Und was tut man, wenn man keine Fasnet feiern kann? Man überlegt sich ein Alternativprogramm für die Kinder, damit diese trotz allem eine Freude haben. Die Narrenzunft Nibelgau hat sich eine ganz tolle Aktion ausgedacht.

Es wird eine Art Schatzsuche geben. Die Schatzkarte dazu inklusive Fragen rund um die Narrenzunft Nibelgau werden an circa 2000 Kinder in den Grundschulen und Kindergärten in und um Leutkirch verteilt. Um diese Fragen gut beantworten zu können, werden Puppen mit den Leutkircher Häßern in der Innenstadt die Schaufenster schmücken. Die Stationen sind auf der Schatzkarte natürlich markiert.

Ist dann alles ausgefüllt worden, kann man seine Schatzkarte in den Briefkasten des Tierschutzvereins einwerfen, der uns diesen für die Aktion netterweise zur Verfügung stellt. Starttermin ist der 24.Januar und Abgabeschluss der 26. Februar. Gewinnen können die Kinder eine Vielzahl an tollen Preisen: 1.Preis: Hoverboard, 2.Preis: Leutkirch-Gutschein Wert 100 Euro und 3.Preis Leutkirch-Gutschein Wert 50 Euro, sowie anderen tollen Sachpreisen und Gutscheinen.

Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal den Unternehmen und Personen, die uns diese Aktion möglich machen, da sie ihre Schaufenster zur Verfügung stellen und/oder sich mit Spenden beteiligen: ProOptik, Stör & Wagenseil, Mondo Belfiore, Spielwaren Zorn, Venezia, Sport Dörner, Apollo Optik, Stadt Leutkirch, elobau, Tierschutzverein Leutkirch, Getränkemarkt Schüller, Otto Krimmer GmbH, BUSDUGA GmbH, Markus Härle, Bayrischer Hof.

Gemeinsam hoffen wir, den Kindern die Fasnetszeit zu versüßen und Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Liebe Kinder, viel Spaß bei der Schatzsuche und viel Erfolg! Hoorig, Hoorig, eure Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V.