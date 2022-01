Aus dem „Böhmischen Traum“ ist der „närrische Traum“ geworden – und mit ihm wollen Adrian Feirer, Berthold Messmer, Hubert Staudacher und Severin Vögele dazu beitragen, dass die Wünsche und Hoffnungen erkrankter Kinder wahr werden.

Die vier Fasnetsverrückten – allesamt mit Bezug zu Meckenbeuren und in die Region hinein – haben eine Benefiz-Aktion ins Leben gerufen, die es so noch nicht gab. Davon profitieren sollen die Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim und die Radio 7 Drachenkinder.

„Wir müssen mal was mit Musik machen“ – dieser Gedanke bildete bei den bekennenden Brochenzeller Narren Hubert Staudacher und Severin Vögele den Ausgangspunkt für das karitative Vorhaben. Schnell verfielen sie dabei auf den „Böhmischen Traum“ von Norbert Gälle. Seine Antwort auf ihre Anfrage ermutigte sie (wie auch die spätere Zusage des Rundel-Verlags), sodass Adrian Feirer von DJ Nightchiefs ins Spiel kam. Den von ihm neu arrangierten „Närrischen Traum“ sang Wolfgang Barth ein.

Sendestudio bei Küchen Block als „i-Tüpfelchen“

Und als die drei mit ihrem Vorhaben dann auf Berthold Messmer zukommen, findet sich ein „Traumteam“ zusammen. „Da lief sofort mein Film ab“, schmunzelt der Multi-Media-Spezialist aus Reute in der Rückschau. Bald schon merkten die Vier: „Das wird groß und größer“ – was auch dran lag, dass ab Oktober als ,i-Tüpfelchen' das passende Sendestudio dazu kam.

Angesiedelt ist es in den Räumen von Möbel und Küchen Block in Meckenbeuren – „genial“ nennen Messmer, Staudacher und Vögele beim Vor-Ort-Termin die Unterstützung durch Firma und Firmeninhaber, die alle „mit Feuer und Flamme“ dahinterstünden.

Unser Ziel ist es zu zeigen, was man in der Region gemeinsam bewegen kann, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen.

Anfang Dezember sollte der „Närrische Traum“ dann erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblicken – mit eigener Homepage, auf dem YouTube Kanal von Messmer Multimedia und mit Videoclips als Medium. Denn das ist der Kerngedanke: Wer sich als Verein, Unternehmen, Institution oder Gruppe welcher Couleur auch immer präsentieren mag, der erhält dafür (untermalt vom „närrischen Traum“) sieben Sekunden lang eine Plattform.

Als Gegenleistung spendet er oder sie für die Benefiz-Aktion, bei der den „Machern“ eines wichtig (und abzunehmen) ist: „Der gesamte Reinerlös der Benefiz-Aktion wird je zur Hälfte an die Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim und die Radio 7 Drachenkinder gespendet. Unser Ziel ist es zu zeigen, was man in der Region gemeinsam bewegen kann, wenn alle das gleiche Ziel verfolgen.“

Was Adrian Feirer, Severin Vögele, Berthold Messmer und Hubert Staudacher ohne Ausnahme verfolgen: „1 zu 1“ reichen sie die Spenden weiter. Was sie selbst an Aufwand haben, bestreiten sie aus dem eigenen Geldbeutel. Ein Aspekt dabei, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und zugleich Spendenbelege ausstellen zu können: Für den „närrischen Traum“ und das Sammeln der Spenden darf ein Konto des Musikvereins Meckenbeuren bei der Raiffeisenbank benutzt werden.

Einfach mal reinschauen in den Livestream

„Wir sind überwältigt, welche Resonanz der närrische Traum erfährt“, sagen die Vier. Dabei freut sie das Engagement von Sponsoren (für Verlosung, Versteigerung oder Showkochen) ebenso wie jenes der betrieblichen oder privaten Spender. Sonderaktionen von Vereinen dürfen gerne hinzu kommen. In der Pionierrolle war hier vor Weihnachten der Fanfarenzug Brochenzell: Zugunsten des „Närrischen Traums“ verkauften die Musiker eine limitierte Edition an Narrenglöckchen.

Denn auch wer keinen Sieben-Sekunden-Clip drehen oder zuliefern mag, kann sich einbringen: Die Namen der privaten Spender laufen – so gewünscht – im Stream als „Bauchbinde“ durch. Updates erfolgen stets dienstags und donnerstags. Nicht zu vergessen: Am Sonntag, 9. Januar, wird ab 18 Uhr ein Livestream mit Gästen gesendet, die der Narretei verbunden sind – und dabei spielt die Zugehörigkeit zu VSAN oder ANR keine Rolle. Anders als die Corona-Sicherheit – werde doch bei allem auf die gesetzlichen Vorgaben geachtet.

Summe bleibt geheim – bis zum Fasnets-Dienstag

„Der Kreis weitet sich“, weist Berthold Messmer auf SZ-Anfrage am Dienstag auf die unverändert erfreuliche Resonanz hin – was geografisch im Osten über Wangen hinaus geht und auf der anderen Seite tief bis ins Badische reicht. Zehn Minuten sind bereits an Narren- und Musikerfilmen zusammengekommen, ergänzt um acht Minuten von privater Seite.

Fest steht der Tag der Abrechnung: Am Fasnets-Dienstag endet der „närrische Traum“ – und doch nicht so ganz. Die Summe bleibt nämlich geheim bis zum Schluss. Erst dann soll sich zeigen, in welche Höhe das Spendenbarometer steigt.