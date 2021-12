Ein nachhaltiges Integrationsprojekt

In der Gemeinschaftsunterkunft im Oblatenkloster auf dem Mittelberg gibt es mittlerweile zusätzlich zum Malort ein neues integratives Projekt. Nachdem die Leiterin des Malortes 2019 das Anlegen eines Hügelbeetes im Garten der Unterkunft gemeinsam mit den Bewohnern des Hauses und ehrenamtlichen Helfern initiiert hatte, ermöglicht nun die Biberacher Jugendkunstschule (Juks) mit der finanziellen Unterstützung der Bundesförderung, des Fonds Soziokultur „Neustart Kultur“, die Fortsetzung der Idee, einen Nutzgarten für und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern anzulegen.

Durch eine Kooperation der Juks mit den Wilden Gärtnern vom Bund für Umwelt und Naturschutz Biberach, der Umwelt-AG des Wieland-Gymnasiums und dem Landratsamt hat sich daraus mittlerweile ein nachhaltiges und ökologisches Integrationsprojekt entwickelt, das den Geflüchteten Abwechslung, Übernahme von Verantwortung und Kontaktmöglichkeiten bieten soll.

Nach langer Planungs- und Vorbereitungsphase konnte kürzlich endlich das Anlegen der ersten Beete beginnen. Dafür wurden die Beete umgegraben, um den Boden für den Saisonstart im Frühjahr vorzubereiten. An den beiden darauffolgenden gemeinsamen Arbeitseinsätzen wurden noch einige Beerensträucher gepflanzt und auch ein Komposthaufen ist in Planung. Die Vorarbeiten sind nun abgeschlossen und wenn alles läuft wie geplant, können die Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft zusammen mit allen am Projekt Beteiligten ab dem kommenden Jahr eigenes Obst, Gemüse und Kräuter anbauen.