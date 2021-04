Ein Mönch im Gefühlschaos

In der Online-Reihe „Lesung und Gespräch“ ist Moritz Heger am Mittwoch, 5. Mai, 19.30 Uhr, Gast des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO). Im Mittelpunkt des von EBO-Geschäftsführerin Brunhilde Raiser moderierten Abends steht der Roman „Aus der Mitte des Sees“, Hegers Erstling beim Diogenes-Verlag. Für den 1971 geborenen Schriftsteller und Lehrer an einem Stuttgarter Gymnasium ist dies nach „In den Schnee“ von 2008 der zweite Roman, weitere literarische Texte wurden schon mehrfach ausgezeichnet. Bei seiner Online-Lesung entführt der Autor in die Stille einer idyllisch am See gelegenen Benediktinerabtei. Abgesehen von Andreas und Lukas sind alle Ordensmänner hoch betagt. Als jedoch Andreas den Orden verlässt, um eine Familie zu gründen, überkommen auch Lukas Zweifel an seiner Berufung. In dieser Situation trifft Lukas auf Sarah, die sich im Gästeflügel der Abtei eingemietet hat. Sie ist aufmerksam, zugewandt, attraktiv. Um in seinem Gefühlschaos zu einer Entscheidung zu gelangen, überlässt sich Lukas dem See: Beim Schwimmen öffnen sich Körper und Geist.

Beim anschließenden Gespräch ist eine Online-Teilnahme möglich. Der kostenfreie Zugang steht ab 19 Uhr bereit und ist abrufbar unter www.ebo-rv.de/Veranstaltungen.