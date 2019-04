Ein Mann für spezielle Tore und ein Lokal-Derby ohne Elfer

Andreas Komforth ist beim Fußball-Landesligisten VfL Mühlheim momentan der Spieler für die entscheidenden Tore. Beim 2:1-Sieg in Nehren sorgte er mit einem Volleyschuss aus 25 Metern für die Entscheidung. „Das ist kein Zufall“, meinte sein Trainer Maik Schutzbach. Denn bereits vor vier Wochen hatte der für seine gute Schusstechnik bekannte Komforth mit einem sehenswerten Treffer dem VfL drei Punkte gesichert. „Gegen Gechingen hat er schon einen Ball in den Winkel gehauen“, freute sich sein Coach über die Maßarbeit des Mittelfeldspielers. Der VfL siegten damals 3:2, Komforth traf in der 90. Minute. Der Siegtreffer in Nehren war insgesamt das dritte Saisontor von ihm. (maj)

Zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und den SV Nehren: Für den VfL Mühlheim sieht es mit dem Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga gut aus. Das sieht auch Trainer Maik Schutzbach so. Zwar sind in den verbleibenden Spielen noch 27 Zähler zu vergeben. „Zehn Punkte, das ist schon ein gutes Polster. Da müssen einige Mannschaften schon eine Serie starten“, gibt er sich gelassen. Mit dem 2:1 in Nehren habe sein Team einen großen Schritt zum Klassenerhalt getan. „Und wenn die Entwicklung der Mannschaft so weiter geht, dann bin ich von unserem Klassenerhalt überzeugt“, erklärte der Mühlheimer Coach. Man werde jetzt nicht abheben und weiter von Spiel zu Spiel denken. Das Nächste ist übrigens das Bezirksderby gegen den SV Zimmern, der am Wochenende gegen den FV 08 Rottweil 6:2 gewann. Die Partie des Fünften gegen den Sechsten auf dem heimischen Geläuf sei für Mühlheim eine schöne Momentaufnahme. „Es ist schön, dass wir uns mit Zimmern messen dürfen und wir von den Punkten fast gleichauf sind. Da können wir zeigen, ob wir tabellenmäßig zurecht dort stehen.“ (maj)

Das Spiel des Tages in der Kreisliga A 2 zwischen dem SV Renquishausen und dem Nachbarn FSV Denkingen hatte alles, was ein Lokal-Derby zu bieten hat: knackige Zweikämpfe, Chancen auf beiden Seiten, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen und Verwirrung – zumindest auf der Reporterbank. Denn im Bericht zum Spiel vermutete der Reporter, dass dem Gast aus Denkingen zwei Strafstöße verwehrt wurden und FSV-Coach Marc Marquart darüber nicht erfreut gewesen sei. Die beiden Aktionen ereigneten sich allerdings im Strafraum des FSV Denkingen, wie Renquishausens Spielertrainer und Doppeltorschütze Marius Butz bestätigt. „Die beiden genannten strittigen Aktionen waren im Strafraum des Gastes aus Denkingen“, so Butz. Insofern hatte Referee Clemens Grießhaber vom SV Renquishausen, der für den nicht erschienenen Kollegen Mario Barisic eingesprungen war, wenn überhaupt dem „eigenen“ Team zwei Elfmeter verwehrt. Butz weiter: „Clemens Grieshaber hat dieses für ihn äußerst schwer zu leitende Spiel sehr gut geleitet. Umstrittene Aktionen sind bei einem Spiel Platz zwei gegen Platz fünf immer drin. Hier hielten sich die Entscheidungen aus unserer Sicht die Waage.“ (zad)

Unterm Strich war Renquishausens Trainer, Spieler und Goalgetter (20 Treffer in 18 Spielen) Marius Butz nach dem unglücklichen Ausgleichtstreffer der Denkinger aber durchaus zufrieden mit der Punkteteilung. Zumal das Hinspiel der FSV mit 4:2 gewann. Obwohl seine Hintermannschaft die 2:1-Führung dann doch noch leichtfertig und kurios verspielt hatte, wollte Butz aber von Schelte nichts wissen. „Vor diesem Spieltag haben wir mit 27 Gegentoren die beste Abwehr der Liga gestellt. Da werde ich jetzt meiner Abwehr wegen dieses Tores keinen Vorwurf machen. Das war heute ein gerechtes Unentschieden“, stellte er sich vor seine Truppe. Ganz anders FSV-Trainer Marc Marquart nach dem Spiel. Auf die Frage, ob es ein wenig Wehmut gebe, weil in diesem Spiel mehr drin gewesen sei, antwortete der Denkinger Coach: „Alles, was kein Sieg ist, fühlt sich wie eine Niederlage an.“ (zad)

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die SpVgg F.A.L. in der Landesliga Südbaden herrschte beim SV Geisingen große Ernüchterung. Man hielt gegen diese Spitzenmannschaft immer dagegen, doch letztendlich fehlten an diesem Tage die Mittel. „Wir mussten einige Spieler, die nach langen Verletzungspausen noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, einsetzen. Dazu kämpften Spielführer Luca Arceri und Fabian Federle mit einem Grippevirus. Auf Grund weiterer Ausfälle von Stammkräften wie Isa Sabuncuo, Celil Begit oder Dominik Herfort konnten wir von der Bank kaum nachlegen“, so Trainer Andreas Probst auf die schwierige personelle Lage hin. Nach einem Auslandsaufenthalt mit einer halbjährgigen Fußballpause feierte Abwehrspieler Cyril Bondarev ein gelungenes Comeback. So lange die Kräfte reichten, überzeugten auch die wieder genesenen Antonio Zubcic und Simon Federle. Aktuell muss Probst mit zu vielen Baustellen fertig werden. Er hofft, dass sich die personelle Lage für die kommende Aufgabe entspannt. Mit den Gastspielen beim VfR Stockach und FC Löffingen sowie mit dem Nachholspiel der abgebrochenen Partie beim FC Bad Dürrheim stehen innerhalb der nächsten zwei Wochen drei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm. (he)