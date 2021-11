Klavierkabarettist Martin Zingsheim gastiert mit seinem neuen Programm „Aber bitte mit ohne“ am Mittwoch, 8. Dezember, um 20 Uhr im Münzhof Langenargen.

Eine von Zingsheims Thesen: „Heutzutage ist Verzicht der wahre Luxus. Kein Fleisch, keine Laktose, keine Religion und vor allem keine eigene Meinung. Einfach loslassen.“ Auch Martin Zingsheim hat sich freigemacht, schreibt die Tourist-Information Langenargen in der Vorschau auf den Abend: „Ein Mann. Ein Mikro. Keine Pyrotechnik. Denn alles was Du hast, hat irgendwann Dich. Und Relevanz braucht keine Requisiten.“

Martin Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter Comedian aus Köln, präsentiert sein neues Programm, in dem er sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer Tiefenschärfe zu verbinden weiß, heißt e sin der Vorschau weiter.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen ReserviX- Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Reservix-Vorverkaufsstellen gibt es telefonisch bei der bei der Tourist-Information Langenargen unter der Nummer 07543/9330 92.