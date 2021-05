Ein Löwe für den neuen Skatepark

Lindau – Eigentlich wäre es ja an René Geier gewesen, einen Lindauer Löwen für den neuen Skateplatz auf der Hinteren Insel zu machen. Den Auftrag dazu hatte er zumindest in der Tasche. Und so gut wie fertig war die Skulptur auch schon. Doch dann kamen die frostig kalten Tage im April und zerstörten über Nacht das angehende Kunstwerk. Nur gut, dass die 17-jährige Lara Kudera gerade ein Praktikum bei dem Steinbildhauer angefangen hatte. Denn die Schülerin des FOS-Zweiges Gestaltung half ihm nicht nur aus der Patsche, sondern offenbarte dabei auch ihr bis dahin noch unerkanntes Talent. Und so kommt es, dass es bald außer dem berühmten Lindauer Wahrzeichen am Hafen ein ebensolches Paar auch noch auf der Hinteren Insel geben wird.

Es dauert nicht mehr lange und der berühmte Bayerische Löwe am Hafen bekommt einen Lindauer Bruder auf der Hinteren Insel. Der soll nämlich, zusammen mit einem den Lindauer Leuchtturm stilisierenden Wooble den Eingangsbereich zu jenem neuen Skatepark bilden, den der Verein „Move“ im Rahmen der Gartenschau gerade zu Ende baut. In ehrenamtlicher Arbeit und mit Unterstützung verschiedener Fachplaner und Firmen hat der Verein die Pläne des Innsbrucker Architekten Tun Kintzele verwirklicht. Eine Idee dabei war, dass die östliche Seite des Skateparks den Lindauer Hafen symbolisiert. Während ein Wooble den Leuchtturm andeutet, soll ein als solcher gut erkennbarer Löwe den Skatern als weiteres befahrbares Element dienen. So lautete zumindest der Plan, mit dem die Skatepark-Macher zu ihrem Nachbarn auf der Hinteren Insel, dem Steinbildhauermeister René Geier, gekommen waren.

Etwa zur gleichen Zeit und parallel zu der Skatepark-Geschichte traten auch die Hinterbliebenen eines Lindauers an René Geier mit einem ganz speziellen Auftrag heran. Für das Grab ihres Verstorbenen wollten sie etwas typisch Lindauerisches haben. Und was kann es Typischeres geben als den Löwen vom Lindauer Hafen? „Das ist ja das Lustige. Wie es halt so manchmal läuft, ich hab noch nie einen Löwen gehauen und plötzlich wird das gleich zweimal Thema“, sagt René Geier und erzählt, dass das Grab des Lindauers neben dem Lindauer Löwen auch noch den Faro von Las Palmas zieren wird. Beides zusammen symbolisiere bildlich dessen Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Lindau und die Liebe zu seiner Wahlheimat Mallorca. „Total schräg, so einen Auftrag hatte ich noch nie“, sagt Geier begeistert. Mit dem Skatepark hat dieser außergewöhnliche Auftrag insofern zu tun, als dass er die Realisierung des Skaterlöwen in greifbare Nähe rückte. Denn den Movern bot der Steinbildhauer an, das Modell für den Grablöwen so groß zu machen, dass er ihn auch als Gussform für den Skatepark verwenden könne. „Dann hab ich den halt modelliert, bin aber nicht gleich dazu gekommen, ihn abzuformen“, schildert Geier und erzählt, dass er das Tonmodell in seiner Werkstatt zugedeckt mit einem Tuch immer schön feucht gehalten habe, damit der Ton nicht austrockne. Vor sechs Wochen etwa wollten die Mitglieder von Move von ihm wissen, wie weit die Arbeit gediehen sei. „Der Löwe ist fertig“, hatte René Geier frohgemut verkündet und ihnen angeboten, drei Tage später zum Besichtigen vorbeizukommen. „Lara, meine Praktikantin von der FOS, war gerade ganz neu da und ich bin ganz cool zu dem Löwen gegangen. Ich habe noch zu ihr gesagt, dass der Löwe da schon eine Weile stehen würde und dass man deshalb noch ein bisschen was nachkorrigieren müsse.“ Heute kann René Geier lachen, als er das erzählt. Vor sechs Wochen jedoch war ihm nicht mehr zum Lachen zumute und auch die Coolness war ganz schnell verschwunden. „Ich habe das Tuch runtergenommen und da war nichts mehr da. Das hat nicht mal mehr ansatzweise nach einem Löwen ausgesehen. Das war einem großen Haufen Dinosaurier-Hinterlassenschaft ähnlicher als einem Löwen“, erinnert er sich mit Entsetzen. Dazu muss man wissen, dass die Werkstatt des Steinbildhauers ein Gebäude auf dem Bahnareal ist. Ein cooler Standort inmitten alter Backsteinbauten und eine coole Location. Cool, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Werkstatt ist nicht beheizbar. Und weil es im April in einigen Nächten hintereinander Frost hatte und René Geier den Ton ja sorgfältig feucht gehalten hatte, war der Löwe aufgefroren. „Ich hätte es eigentlich wissen müssen.“ Doch der Steinbildhauer hatte Glück im Unglück. Denn er hatte ja eine Praktikantin.

An diesem Tag hat er sich von der FOS-Schülerin gerade deren Bilder zeigen lassen. Aus Interesse, um zu sehen, wo sie künstlerisch stehe. Zu sehen bekommen habe er „ganz tolle Bilder“. Bilder, die ihn gleichzeitig erstaunt wie amüsiert hätten. Amüsiert deshalb, weil er über sich selbst und sein „angestaubtes“ Frauenbild schmunzeln musste. Denn, so schildert er, die Zeichnungen von Lara zeigten von „schwertschwingenden Damen bis hin zu sexy Frauen à la Kill Bill“. Sehr detailgetreu und nah an der Realität. „Und da dachte ich mir: Den Löwen, den kann eigentlich sie machen. Das könnte sie schaffen.“ Und sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten. „Ich hab sie gefragt, dann hab ich ihr kurz erklärt, wie sie es machen soll und nachdem ich gesagt habe „fang einfach mal an“, musste ich gehen.“ Wegen eines anderen Auftrags hatte der Steinbildhauer erst einmal keine Zeit für mehr als die junge Praktikantin mit einem Haufen Ton allein zu lassen. Als er dann das Ergebnis zu sehen bekam, war er baff und völlig begeistert. „In den darstellenden Künsten ist so eine Plastik sehr anspruchsvoll. Wenn man das vorher noch nie gemacht hat, ist das eine sehr, sehr reife Leistung. Ich hab da wirklich nichts geholfen. Ich hab es ihr nur erklärt“, lobt er und setzt noch eines drauf, als er sagt: „Das ist nicht normal. Ich bin ein alter Hase in dem Metier. Es gibt Kollegen von mir, die schimpfen sich Bildhauer und die können das nicht.“

Lara Kudera indessen lacht. Mit so viel Lob lässt es sich für bescheidene Menschen nur schwer umgehen. Die 17-Jährige winkt ab. „Ich dachte nicht, dass ich’s hinbekomme. Aber ich wolle es ausprobieren. Mich machen solche Sachen neugierig“, sagt sie und erklärt, dass sie insgesamt und bis dato rund 60 Stunden an der Skulptur gearbeitet habe. Dabei betont ihr Lehrmeister immer wieder, dass er nie selbst Hand angelegt habe. Sein Beitrag sei lediglich der gewesen, der Elftklässlerin zu vermitteln, dass sie sich jene Atmosphäre, jenes Grundgefühl schaffen und entwickeln solle, das nötig sei, um die Vorstellungen im Kopf in der Arbeit umzusetzen. Dafür sei es wichtig, sich die „Attribute“, die Eigenschaften des Löwen, bewusst zu machen. „Lara hat das verstanden und verinnerlicht.“ Deshalb sei der Skaterlöwe keine Eins-zu-Eins-Kopie des Hafenlöwen. „Er sitzt ja wachend über die Skater, da darf er nicht so abweisend wirken. Er schaut ja eher wohlwollend“, interpretiert René Geier, wobei ihm seine Praktikantin zwar recht gibt, aber selbstkritisch einräumt, dass sie eigentlich beabsichtigt hatte, ihn genauso narzistisch dreinblicken zu lassen wie seinen Hafenbruder. Dennoch ist sie stolz auf ihre Arbeit und freut sich, dass ihr Löwe so gut ankommt. Mehr noch freut sie sich über die Aufmerksamkeit, die ihrem Schaffen geschenkt wird. „Meine Werke wurden bisher noch nie so speziell angeschaut“, sagt sie, was René Geier dazu veranlasst auf ein grundlegendes Problem in der Kunst zu sprechen zu kommen. „Da gibt es jemanden, der was zu sagen hat und das vielleicht nicht mit dem nötigen Nachdruck nach außen transportiert. Und dann gibt es wieder welche, die können nichts, führen sich aber auf wie Michelangelo und die Leute lassen sich beeindrucken. Und dann gibt’s andere, die sitzen in ihrem Kämmerlein und sind richtig gut. Aber dadurch, dass sie nicht extrovertiert sind, fallen sie durch. Und das ärgert mich. Und deswegen lobe ich die Lara so.“ Und betont, dass er es als seine Aufgabe ansieht, Menschen mit Potential zu unterstützen und zu stärken.

In diesem Sinne sieht er auch den Gestaltungszweig der FOS. René Geier ist begeistert von dieser Ausbildungsausrichtung und findet es schade, dass der Zweig jedes Jahr von neuem um seine Existenz bangen muss. Er selbst habe nur die besten Erfahrungen mit den Gestaltern gemacht. Der Steinbildhauer zeigt nach oben. Von der hohen Decke herab hängt eindrucksvoll ein riesiger, weißer Kugelfisch. Die Schülerarbeit der zwölften Klasse ist eine Laterne, die neun Schülerinnen des Gestaltungszweiges zusammen mit ihm vergangenen Herbst anlässlich des Lichterfestes in Ravensburg gebaut haben. „Wenn man den Schülern vom Gestaltungszweig eine Plattform bietet, wenn man denen zeigt, wie es geht, dann gehen die ab wie Fischers Fritze“, sagt er und betont: „Der Fisch war mein Highlight im letzten Jahr und dieses Jahr ist es der Löwe.“ Umso enttäuschender empfindet er, dass „so ein toller Schulzweig mit so tollen Lehrern“ immer wieder allein gelassen würden. Dabei sei es eine Richtung, die für viele junge Menschen interessant sei. Lara Kudera nickt, als René Geier dies sagt. Sie selbst ist schließlich bestes Beispiel dafür. Täglich nimmt die Schülerin aus Tettnang einen Schulweg von vier Stunden auf sich, nur um diese Schule mit diesem Zweig besuchen zu können. Bereut hat sie ihre Entscheidung bisher nie.

Wie es mit dem Löwen weitergeht? Der ist jetzt soweit, dass Lara und ihr Lehrmeister ihn zerstören können. Natürlich nicht ohne ihn vorher mit Silikon umhüllt zu haben. Das Silikon wiederum bildet jene Gussform, die mit Beton gefüllt wird. Je nach Wetter soll der Löwe dann an seinen Platz am Skatepark kommen, um künftig darüber zu wachen, dass all die Skater und Scooterer ihre Cabs, Grinds, Slides oder wie all die waghalsigen Tricks auch immer heißen, wohlbehalten schaffen mögen.