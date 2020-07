Ein Leichtverletzter und zwei Totalschaden

Grünkraut (sz) - Bei einem Unfall am Montag in Gullen bei Grümkraut ist ein Mann leicht verletzt worden. Beide beteiligten Autos erlitten Totalschaden.

Gegen 14.20 Uhr fuhr eine junge Frau in ihrem VW Bora laut einer Pressemitteilung der Polizei auf der Groppacher Straße in Richtung Lagerstraße. Am Ende der Groppacher Straße nahm sie einem aus Richtung Schlierer Straße kommenden VW Lupo die Vorfahrt. Bei der Kollision löste in dem Kleinwagen der Airbag aus, weshalb dessen Fahrer leicht am Arm verletzt wurde. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so stark demoliert, dass die Unfallermittler in beiden Fällen von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgehen. Zudem entstand Sachschaden an einem angrenzenden Gartenzaun.