Mit einem Festakt sind am Freitag in Simmisweiler beim Dorfweiher die neu restaurierte Brunnensäule und die Truppenteiltafel offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Die Säule und die Tafel bilden ein Kleindenkmal, das es in dieser Konstellation weit und breit nicht mehr zu sehen gibt.

Der Waldhausener Ortsvorsteher Patriz Gentner sprach von einem „bewegendem Moment“. An der Stelle des Brunnens und der Truppenteiltafel seien vor 104 Jahren bei Beginn des Ersten Weltkrieges viele junge Männer erfasst und in den Krieg geschickt worden. Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle betonte, dass man in Simmisweiler die Tradition der Truppenteiltafeln aufrecht erhalte. Diese seien auch Mahnung zum Frieden.

Schülerinnen einer Arbeitsgemeinschaft (AG) der Hermann-Merz-Schule in Ilshofen hatten die aus dem Jahr 1876 stammende Tafel restauriert. Dabei war nach Mitteilung von Schulleiter Norbert Reinauer eine feine Hand gefragt. Reinhard Wolf aus Marbach erläuterte die militärische Bedeutung der Tafel mit der Aufschrift „Oberamt Neresheim, Weiler Simmisweiler, II.Bataillon Ellwangen, 5. Württemberg: Landwehrrgts: Nr. 123, Kompagnie Neresheim“. Damit wusste jeder Reservist, zu welcher Einheit er gehört. Den Ausführungen von Wolf zufolge gibt es in Württemberg insgesamt nur 60 solcher Truppenteiltafeln.

Weitere Grußworte sprachen der Leiter der AG an der Hermann-Merz-Schule in Ilshofen, Ludwig Horn, sowie Karl-Heinz Nitschke, der zusammen mit Michael Schmid die Restaurierung der Brunnensäulde und der Truppenteiltafel in die Wege geleitet hatte. Nitschke überreichte Ortsvorsteher Patriz Gentner eine Nachbildung der Tafel, die nun am Rathaus in Waldhausen angebracht werden soll. Die Feier wurde von Michael Schmid und Fabian Saur musikalisch umrahmt.