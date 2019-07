Die Grüne Kreistagsfraktion Bodenseekreis hat vor Kurzem im Rahmen eines kleinen Festes ihre ausscheidenden Mitglieder verabschiedet. Fraktionsvorsitzende Christa Hecht-Fluhr aus Kressbronn dankte ihnen für ihr politisches Engagement im Kreistag: „Es ist für uns alle wichtig, dass Menschen bereit sind, Kraft und Zeit einzusetzen zum Wohle der Allgemeinheit.“ In der Grünen-Fraktion standen in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig Umweltthemen und Bildung auf der Agenda, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Der zweite gewählte Vorsitzende, Helmut Faden aus Markdorf, überreichte jedem zur Verabschiedung ein kleines Geschenk in Anerkennung der langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit: Franz Bussmann aus Unteruhldingen für 25 Jahre und Udo Daeke aus Owingen und Matthias Heidenreich aus Heiligenberg für jeweils zehn Jahre. Kajo Aicher aus Tettnang und Ulrich Ziebart aus Langenargen hören beide nach fünf Jahren im Kreistag auf, sind aber in den Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde wiedergewählt. Verabschiedet wurden auch folgende Delegierte der Grünen-Kreistagsfraktion im Regionalverband: Elisabeth Ott (20 Jahre), Andreas Geiger (15 Jahre), Gerhard Barisch (fünf Jahre).

In den neuen Kreistag zieht die Grünen-Fraktion mit sieben neuen Gesichtern und dem zweitbesten Wahlergebnis der angetretenen Parteien ein. Sie hat künftig 13 Abgeordnete, darunter sechs Frauen.