Ein kampfbetontes Lokalderby

Vor etwa 150 Zuschauern traten beide Frauenfußball-Mannschaften am 30. März an. In der ersten Halbzeit konnte der FV Asch-Sonderbuch keine Nadelstiche setzen und war ausnahmslos mit Abwehrarbeit beschäftigt. Die von Carla Marchfelder sehr gut organisierte Dreierkette, mit einem geballten Mittelfeld, machte es auch Jungingen schwer Chancen zu kreieren. Die beste Torgelegenheit für Jungingen vereitelte Torfrau Jaqueleine Hauck gegen die freigespielte Melissa Fargnoli mit einer starken Parade.

In der zweiten Halbzeit spielte der FV AS dann mutiger. Angetrieben von der stark aufspielenden Veronika Häussler wurden selbst Chancen heraus gespielt. Ramona Schönbrodt scheiterte aber an der Gästetorhüterin Fabienne Weber. Aber nur eine Zeigerumdrehung später wurde Elisa Hassler rund 18 Meter vor dem Tor gefoult und wie schon gegen Eutingen nagelte Katharina Baumann den Ball ins Tor, dieses Mal noch leicht abgefälscht.

Jungingen verschärfte nun den Druck auf die Viererkette, auf die Trainer Saravanan Balasandar in der Halbzeit umstellte. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte aber dem Druck standgehalten werden, alles was durchkam war wieder eine sichere Beute von Hauck. Bei einem Konter hatte dann Häussler nochmals eine dicke Chance, aber ihr Abschluss ging Zentimeter am Tor vorbei. So blieb es beim glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg des FV AS, der sich damit im Abstiegskampf etwas Luft verschafft hat und weiterhin in der Rückrunde unbesiegt blieb.

Das Spiel der zweiten Mannschaft in Scharenstetten und das Auswärtsspiel der 1. Heidenheim in Heidenheim am ersten April-Wochenende fielen den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer. Vorschau: das Spiel der Verbandsligamannschaft am Samstag 9. April wurde auf Wunsch des Gastes aus Dürrenzimmern auf den 26. Mai verschoben. Ob das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den SV Jungingen II am Sonntag, 10. April stattfindet, kann noch nicht abschließend beurteilt werden, da bei den Jungingern mehrere Coronfälle aufgetreten sind. Nächste Spiele sind dann bei der 1. Mannschaft am Samstag, 16. April in Bellenberg, Anspiel 14 Uhr und am gleichen Tag spielt die 2.Mannschaft um 18 Uhr beim TSV Laichingen.