Ein Jahr nach dem Brandanschlag: Was tun gegen Antisemitismus?

Ulm (sz) - Marcel Emmerich, Grünen-Bundestagsabgeordneter für Ulm und Alb-Donau-Kreis, veranstaltet am 7. Juni gemeinsam mit dem Ulmer Landtagsabgeordneten Michael Joukov, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm und dem Förderverein Neue Synagoge Ulm eine Podiumsdiskussion zum Thema „Ein Jahr nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge: Was tun gegen Antisemitismus?“. Gast ist Dr. Michael Blume, Beauftragter des Landes Baden-Württemberg gegen Antisemitismus. Marcel Emmerich Michael Joukov Petra Bergmann Steffen Lutz haben auch eine gemeinsame Erklärung zum Jahrestag des Brandanschlags auf die Synagoge Ulm veröffentlicht. Dieser Anschlag habe allen in der Stadt Ulm vor Augen geführt, dass der Antisemitismus kein abstraktes Phänomen ist, das sich unter vielfältigen Deckmänteln unserer Gesellschaft verbirgt, sondern ganz direkt zu tätlichen Angriffen auf die jüdische Gemeinde und ihre Mitglieder führe, heißt es darin. Und weiter: „Ein Jahr später ist dieser Antisemitismus nicht verschwunden, sondern schwelt weiter in unserer Gesellschaft und lodert an der einen oder anderen Stelle jäh auf. So sind judenfeindliche Parolen bei Demonstrationen (aktuell zuletzt in Berlin), antisemitische Verschwörungstheorien sowie geschichtsvergessende Vergleiche nach wie vor weit verbreitet. Wir sind der klaren Überzeugung, dass es nicht nur die Aufgabe einzelner Institutionen sein kann, gegen Antisemitismus und für Solidarität mit unserer jüdischen Gemeinde einzustehen, sondern wir sehen dies als eine Aufgabe für die gesamte Ulmer Stadtgesellschaft an.“ Die Erklärung schließt mit der Aufforderung, sich der Veranstaltung als unterstützende oder mitveranstaltende Organisation anzuschließen.