Ein heißer Herbst steht an

Die Kulturinitiative Rock Winterbach, bekannt für ihre Veranstaltungen mit ehemals weltweit bekannten Rockstars, hat ihr Programm für den Herbst veröffentlicht. Zu Gast sind unter anderem Procol Harum und Ex-Deep-Purple-Mitglied Glenn Hughes.

Mittwoch, 3. Oktober, The Brandos: Nach der erfolgreichen Tour im Juni 2017 legt das Quartett nach – nicht nur mit einer weiteren Europatour mit den Hauptaugenmerk auf ihre deutschen Fans, sondern auch mit einer breit angelegten Wiederveröffentlichungswelle des gesamten Brandos-Katalogs.

Freitag, 12. Oktober, Procol Harum: Sie haben mit „A Whiter Shade of Pale“ die meist gespielte Single in den vergangenen 57 Jahren veröffenlicht: Procol Harum. Im April 2017 veröffentlichten sie ihr 13. Studioalbum „Novum“. Die Veröffentlichung von „Novum“ fällt auf das 50-jährige Bandjubiläum. Gründer Gary Brooker, Sänger, Pianist und Komponist, bringt den Bassisten Matt Pegg (Bandmitglied seit 1993) und den Gitarristen Geoff Dunn (seit 2006) mit. Ebenfalls seit 1993 spielt Josh Phillips die Hammondorgel.

Samstag. 27. Oktober, Glenn Hughes: Im Rahmen seiner Tour „Glenn Hughes performs Classic Deep Purple Live“ kommt eine weitere Legende nach Winterbach. Es ist das erste Mal, dass Hughes eine Show ausschließlich mit Deep Purple-Material spielt seit seinem letzten Konzert mit Deep Purple in Liverpool 1976. Nach einer Australien/Neuseeland-Tour Ende 2017 kommt der ehemalige Deep-Purple-Bassist und -Sänger mit seiner neuen Show auch nach Deutschland. Das Mitglied der „Rock and Roll Hall Of Fame“ bietet in einer Zwei-Stunden-Show eine Hommage an seine Zeit in der legendären britischen Rockband Deep Purple. Neben Glenn (Gesang, Bass) werden Soren Anderson (Gitarre), Jesper Bo Hansen (Keyboards) und Fernando Escobedo (Schlagzeug) auf der Bühne stehen.

Samstag. 3. November, Eric Steckel: Eric Steckel, 27, wird von vielen als der aufstrebende Star des Blues gepriesen: Keine Pedale, Samples oder Drum Machines, das ist Rock.

Samstag, 10. November, Ben Poole: Der junge Gitarrist und Sänger aus Brighton gilt als vielversprechendstes Talent der britischen Bluesrock-Szene. Poole teilte die Bühne bereits mit Legenden wie John Mayall, Gary Moore und Jeff Beck.

Samstag, 1. Dezember, Naturally 7: Die sieben New Yorker der Band Naturally 7 gelten als eine der besten A-cappella-Gruppen der Welt. Für den vollen Sound nutzen sie ihre Stimmen wie Musikinstrumente und kreieren so ein unverwechselbares Klangerlebnis. Ihre Stimmen werden im Gegensatz zum bekannten A-cappella-Sound auch zu Instrumenten, es gibt weder Schlagzeug noch Gitarre oder Trompete. Spätestens seit ihren drei Welttourneen mit dem kanadischen Superstar Michael Bublé, bei denen sie in 25 Ländern vor über vier Millionen Menschen als “Special Guest“ auftraten, sind sie in der Musikwelt ein Begriff.

Samstag, 15. Dezember, Jimmy Barnes, support: Johnny Diesel: Das letzte Mal war er vor zehn Jahren in Winterbach, jetzt kommt die australische Rocklegende endlich wieder nach Deutschland: Jimmy Barnes gehört zu den wichtigsten Protagonisten der Szene „down under“. Der ehemalige Cold-Chisel-Frontmann ist das Herz und die Seele des australischen Rock’n’Roll. Jimmy Barnes spielt nur zwei exklusive Konzerte in Deutschland, eins davon in der Lehenbachhalle in Winterbach.