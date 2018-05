Spannung pur war vor Spielbeginn im Lager der Sportfreunde Dorfmerkingen angesagt. Nur ein Heimsieg gegen FC Wangen zählt, will man im Kampf um die Meisterschaft beziehungsweise um den Relegationsplatz weiterhin mitmischen. Dieser Druck lastet auf den Schützlingen von Trainer Helmut Dietterle. Um es vorweg zu nehmen: Beide Teams schenkten sich gegenseitig nichts und es bedurfte über 90 Minuten ein hartes Stück Arbeit, ehe der knappe, aber letztendlich verdiente 1:0-Sieg der Sportfreunde unter Dach und Fach war.

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Vor allem in der Anfangsphase wirkten die Gäste ballsicherer und zeigten das schnörkellosere und kombinationssichere Spiel. Den ersten Warnschuss gab jedoch der Dorfmerkinger Tim Brenner in der neunten Minute ab, als er nach einem schnellen Konter knapp am Gästegehäuse scheiterte. Davon unbeeindruckt attackierten die Mannen um Trainer Philipp Adrian die Sportfreunde bereits beim Spielaufbau und legten schnelles Umschalten von der Defensive in die Offensive an den Tag. So auch in der 17. Spielminute als plötzlich Wangens Rädler alleine vor Keeper Christian Zech auftauchte doch dieser seine Farben mit einer Glanzparade vor einem Rückstand bewahrte.

Heikle Situationen

In den ersten 30 Minuten hatten die Gäste optisches Übergewicht. Dabei mussten Zech, Niklas Weissenberger und Co zwei heikle Situationen überstehen. Doch bis zur Pause war es dann die Heimelf, die den Gast ein ums andere mal in Verlegenheit brachte. Den ersten Warnschuss gab Jeffrey Janik mit einem Freistoß, der das Ziel knapp verfehlte ab und danach wurde Benjamin Schieles Schuss im letzten Moment abgeblockt. Eine Kombination wie aus den Lehrbuch führte dann zur Führung der Sportfreunde. Über Daniel Nietzer, Schiele und Janik kam das Leder zu Brenner und dieser vollstreckte eiskalt.

Im Gegenzug war es dann Michael Schiele, der im letzten Moment klärte. Nach der Pause hätten dann die Sportfreunde den Sack zu machen müssen. Nach einer Flanke von Janik verfehlte Nietzer mit einem Kopfball knapp das Wangener Gehäuse, Brenners Geschoss landete am Außennetz und Benjamin Schiele scheiterte mit einem Pfostenschuss. Dazu folgten noch zwei strittige Situationen im Wangener Strafraum, wovon eine absolut Elfmeter reif war, als Nietzer von den Beinen geholt wurde. In der Schlussphase war es dann nochmals Zech, der mit einer Glanzparade eine Direktabnahme nach einem Eckball sein Team vor dem Ausgleich bewahrte.