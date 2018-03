Ein guter Anfang

Was macht eine attraktive Einkaufsstadt aus? Dass man bis vor die Haustür eines jeden Geschäfts fahren kann – schnell rein, schnell raus? Eher nicht. Andere Kommunen haben es schon vor Jahrzehnten begriffen: Je schöner man durch die Straßen schlendern kann, ohne Angst, von einem Bus- oder Autofahrer angehupt zu werden, je mehr Sitzgelegenheiten unter Bäumen es gibt, je vielseitiger die Gastronomie, desto besser die (Einkaufs-)Stimmung. Beispiel Kempten im Allgäu. Dort existiert seit den Siebzigern eine Fußgängerzone, die 2013 vergrößert wurde und jetzt knapp zwei Kilometer lang ist. Flankiert von inhabergeführten Geschäften, ganz ähnlich wie in Ravensburg. Außerdem gibt es aber auch innenstadtnahe Parkplätze in großer Zahl. Kempten könnte ein Vorbild für Ravensburg sein – und der Gespinstmarkt nur der Anfang. Langfristig muss sich Ravensburg überlegen, auch den Marienplatz für jeglichen motorisierten Verkehr zu sperren – und gleichzeitig ausreichend Parkraum in der Peripherie zu schaffen.