Ein Grobian unter den Jahren

Manchmal, wenn man so mit den Augen durch die Zeilen eines alten Buches spaziert, begegnen einem eigentümliche Worte. Solche, die man längst vergessen hatte, deren Wiederentdeckung einem aber so viel Freude macht, dass man sie ein paar Mal laut ausspricht. Allerdings leise genug, um von fallweise anwesenden anderen Personen nicht für wunderlich gehalten zu werden. So ein Wort ist: Grobian.

Der Grobian war ehemals im Sprachgebrauch weit verbreitet. Glaubt man dem Lexikon, so stammt das Wort aus dem 15. Jahrhundert. Es beschreibt einen Menschen, der sich rücksichtslos, ungehobelt und ruppig verhält. Leider ist diese Spezies nicht wie das Wort, das ihn beschreibt, aus unserer Mitte verschwunden. Vielmehr scheint es nur so vor Grobianen aller Art zu wimmeln, die jetzt halt anders heißen. Im Straßenverkehrswesen zum Beispiel Raser. Oder eine Person, die sich „grob verkehrswidrig“ verhält.

Müsste man bestimmte Jahre mit treffenden Bezeichnungen versehen, das just abgelaufene wäre eindeutig ein Grobian unter ihnen. Zu grob die Zumutungen, um ihm eine freundlichere Zuschreibung zu gönnen. Ja es fielen einem noch anderen Worte ein, die nur noch selten gebraucht werden. Zum Beispiel Flegel, Rabauke, Rohling oder Rüpel. Doch wir wissen ja schon seit 2020, dass es wenig hilft, auf Jahre zu schimpfen und die neu Anbrechenden dadurch auch nicht besser werden. Da kann man auch gleich freundlich sein. Und sich mit selten gewordenen Adjektiven den Herausforderungen stellen: etwa jovial, wundermild, heiter und leutselig. (nyf)