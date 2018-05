Einen bombastischen Start hat der Pfingstmarkt am Montagvormittag hingelegt. Bereits gegen 10.30 Uhr strömten die Besucher durch die Hauptstraße, über den Flohmarkt und durch den Schwabenpark. Auch der kräftige Regenschauer gegen 15.30 Uhr nahm dem Treiben nur wenig Schwung.

„Das ist ja der Wahnsinn“, stellte eine Trossingerin mit Blick über den Rummel auf dem Rudol-Maschke-Platz fest. Am Pfingstmontag waren die Fahrgeschäfte alle rappel voll - egal ob Kinderkarusell, Jaguar oder Flipper. Das gleiche Bild zeigte sich an den Ständen und Attraktionen im Schwabenpark, auf der Haupt- und in den Nebenstraßen. Bis ins Gaugergebiet und zum Beethovenplatz in der Siedlung waren die Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz, auf den Straßen kam der Verkehr immer wieder kurz ins Stocken.

Auch wenn der Pfingstmarkt stets den Höhepunkt im Trossinger Jahr markiert, an einen solchen Andrang konnte sich kaum ein Besucher oder Standbetreiber erinnern. „Der strahlende Sonnenschein ist einfach perfekt für die Stimmung“, sagte ein Marktbeschicker. „Viele werden dieses Mal früher kommen, weil gegen Nachmittag Regen gemeldet ist.“ Er sollte mit seiner Prognose Recht behalten. Kurz vor 15.30 Uhr kam er, der angekündigte Regen. Doch er sorgte nur für eine kurze Pause, nur wenigen Besucher traten den Rückzug an.

Für die Marktbeschicker war das dann aber kein großes Problem mehr. Sie hatten schon vorher – alarmiert durch aufkommenden Wind – Sonnenschirme und Aufsteller eingepackt. Zu diesem Zeitpunkt dürften die allermeisten Kassen längst prächtig gefüllt gewesen sein. Denn die Trossinger und ihre Besucher waren in bester Stimmung und Kauflaune. Eine Trossinger Geschäftsfrau brachte es angesichts der vielen Besucher auf den Punkt: „Wenn nicht heute, wann dann?“

Und so ist der 191. Pfingstmarkt ein voller Erfolg gewesen: Für die Trossinger, ihre Besucher, die Geschäftsleute, die vielen engagierten Vereine, die Marktbeschicker und die Betreiber der Fahrgeschäfte.

Und wer gar nicht genug bekommen konnte von Flipper, Jaguar und den anderen Karussells, der hat am Dienstag noch mal Gelegenheit für eine Fahrt.